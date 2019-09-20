香港歌手黃耀明 9月底溫哥華獻唱

(溫哥華消息) 香港歌手黃耀明將於9月27日來到溫哥華，在市中心的Vogue Theatre舉行黃耀明「明曲晚唱」溫哥華演唱會。

黃耀明是香港歌手及唱片監製，人山人海創辦人、大愛同盟創始成員、文藝復興基金會創會主席。與劉以達（Tats）於1980年代組成「達明一派」，音樂深受英式搖滾、電子音樂等風格影響，歌曲內容 深刻，涉及政治、社會、情感等諸多方面。

多年來，黃耀明一直堅持其音樂及個人風格，在華語樂壇地位崇高，更經常被視為非主流歌手中的成功範例。他對音樂質量要求極高，把關甚嚴，各製作單位都深有體會，出道至今，對香港非主流音樂界影響深遠，亦培育了很多音樂人才，2018年與劉以達榮獲十大中文金曲金針獎。

購買黃耀明「明曲晚唱」溫哥華演唱會門票，可上網到https://www.eventbrite.ca/e/anthony-wong-tickets-62019716642或致電604-688-1975 查詢。

Anthony Wong Concert in Vancouver 黃耀明「明曲晚唱」溫哥華 演唱會

日期: 9月27日(星期五) 晚上7時

地點: The Vogue Theatre (918 Granville St, Vancouver, BC)

購票網頁: https://www.eventbrite.ca/e/anthony-wong-tickets-62019716642

查詢電話: 604-688-1975