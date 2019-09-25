花好月圓夜 唱響國韻時 西雅圖華人中秋同樂會

文 | 小愷

圖 | 主辦單位



金風送爽，秋色絢麗，海外華人喜迎中秋佳節。值此良辰美景，由西雅圖中國戲曲協會和大西雅圖重慶同鄉會共同主辦，西雅圖歌舞團和西雅圖普誠置業（成來開發公司）協辦的中秋同樂會，於上週日（22日）在風景如畫的海景大酒樓（China Harbor）上演。



西雅圖歌舞團

現場賓客如雲，盛況空前。活動在兩位主持人潘壽安先生和李穎女士風趣幽默的主持下拉開帷幕。著名京胡表演藝術家，畢業於中國戲曲學院，現任西雅圖中國戲曲協會會長的吳小妹女士，和專業越劇演員，畢業於四川戲曲學院，現任大西雅圖重慶同鄉會會長的吳霞女士發表歡迎致辭，介紹此次活動的發起和籌備情況，向來賓和觀眾表示誠摯的歡迎和節日問候，並對台前幕後支持此次活動的朋友和媒體致謝。



西雅圖中國戲曲協會會長吳小妹女士接受採訪

活動協辦方之一，西雅圖普誠地產的代表韓夢來先生更是引用詩句「月下飛天鏡，雲生結海樓。仍憐故鄉水，萬里送行舟。」以表深情厚意。



貝爾維尤議員，前市長李瑞麟（中）致辭

貝爾維尤市議員，前市長李瑞麟先生特地光臨現場，他在致辭中，讚揚了此次活動在傳承發揚中華文化方面的積極作用，為海外華人僑胞人才濟濟感到自豪，希望西雅圖華人繼續發揮影響力，團結一致，努力奮鬥，同時也要更加關注年輕一代的成長和發展！



京劇《霸王別姬》表演者：李穎

京劇 《龍鳳呈祥》 表演者：潘壽安

合奏 《 京胡遇上京阮 》 表演者：何兵，杜夢菲

越劇 《 梁祝 》 表演者：吳霞

隨後的演出更是精彩紛呈，來自西雅圖中國戲曲協會，西雅圖歌舞團和西雅圖重慶同鄉會合唱團的成員紛紛登台獻藝，表演包括京劇、川劇、越劇、京胡表演、舞蹈、歌曲、功夫、書法以及民樂。其中，戲曲節目選自觀眾耳熟能詳的經典劇目，像《龍鳳呈祥》、《貴妃醉酒》、《霸王別姬》和《紅燈記》等等。



演唱者為王學中 馮學君伉儷

著名書畫家「牡丹王子」江宜橋先生現場作畫，為兩個協會贈送牡丹作品。

趙保樂先生向西雅圖中國戲曲協會贈送的書法作品

著名書畫家「牡丹王子」江宜橋先生現場作畫，為兩個協會贈送牡丹作品。央視著名主持人，西雅圖戲曲協會名譽主席趙保樂先生，也為西雅圖中國戲曲協會贈送書法作品 – 「大洋彼岸，國粹生香」。表演期間現場掌聲雷動，叫好不斷，氛圍歡快熱烈，三個多小時的表演圓滿結束後觀眾仍然意猶未盡。



演出結束後是晚宴環節，寬敞的宴會大廳燈火輝煌，大家愉悅地交談進餐，氣氛輕鬆祥和。席間，活動主辦方和組織者也頻頻與大家同樂並致以美好的祝福。



在獨家採訪中，吳小妹女士闡述了舉辦這次中秋戲曲晚會的宗旨，是為了弘揚國粹，推廣中國傳統文化，同時也真誠歡迎更多熱愛京劇的朋友加入戲曲協會，聯繫電話是：425-233-1055

