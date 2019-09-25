71 屆艾美獎 《權力的遊戲》獲最佳戲劇

在上週日（22日）播映的黃金時段艾美獎頒獎典禮（Primetime Emmy Awards）授予了過去一年最佳電視連續劇和最佳表演。今年的得獎作品令人喜出望外，然而當中話題之一就是獲得最佳戲劇的《權力的遊戲》（Game of Thrones），這個以往贏得最多獎杯的人氣劇目卻未能在今年打破自己的艾美獎紀錄—在獲得《創意藝術艾美獎》（Creative Arts Emmys）十個獎項後，本能僅需再增加3個獎項，即可將總獲勝次數增加到13，以打破其12個獎項的記錄。



頒獎典禮當晚另一個亮點就是獲得最佳喜劇的《倫敦生活》（Fleabag），演員和作者菲比·沃勒·布里奇（Phoebe Waller-Bridge）亦憑此劇獲最佳喜劇女主角和最佳喜劇劇本。然而去年獲得主要喜劇獎項的《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）亦在本年獲兩配角類獎項：托尼·沙洛布（Tony Shalhoub）在獲得最佳喜劇男配角，亞歷克斯·博斯坦（Alex Borstein）則獲得最佳喜劇女配角。

喜劇類

托尼·沙洛布（Tony Shalhoub）

最佳喜劇男配角 | 《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）

亞歷克斯·博斯坦（Alex Borstein）

最佳喜劇女配角 | 《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）

《倫敦生活》（Fleabag）

最佳喜劇

菲比·沃勒·布里奇（Phoebe Waller-Bridge）

最佳喜劇劇本 | 《倫敦生活》（Fleabag）

菲比·沃勒·布里奇（Phoebe Waller-Bridge）

最佳喜劇女主角 | 《倫敦生活》（Fleabag）

哈里·布拉德比爾（Harry Bradbeer）

最佳喜劇導演 | 《倫敦生活》（Fleabag）

比爾·哈德（Bill Hader）

最佳喜劇男主角 | 《殺手進城》（Barry）

戲劇類



《權力的遊戲》（Game of Thrones）

最佳戲劇



彼得·丁克拉格（Peter Dinklage）

最佳戲劇男配角 | 《權力的遊戲》（Game of Thrones）



比利·波特（Billy Porter）

最佳戲劇男主角 | 《豔放80》（Pose）



朱迪·科默（Jodie Comer）

最佳戲劇女主角 | 《追殺夏娃》（Killing Eve）



朱莉婭·加納（Julia Garner）

最佳戲劇女配角 | 《黑錢勝地》（Ozark）



傑森·貝特曼（Jason Bateman）

最佳戲劇導演 | 《黑錢勝地》（Ozark）



傑西·阿姆斯特朗（Jesse Armstrong）

最佳戲劇劇本 | 《繼承之戰》（Succession）

有限影集/電影類



米歇爾·威廉姆斯（Michelle Williams）

最佳有限影集/電影女主角 | 《佛西與沃登》（Fosse/Verdon）



賈里爾·杰羅姆（Jharrel Jerome）

最佳有限影集/電影男主角 | 《別人眼中的我們》（When They See Us）



帕特里夏·阿奎特（Patricia Arquette）

最佳有限影集/電影女配角 | 《惡行》（The Act）



本·威士肖（Ben Whishaw）

最佳有限影集/電影男配角 | 《英式醜聞》（A Very English Scandal）



約翰·倫克（Johan Renck）

最佳有限影集執導 | 《核爆家園》（Chernobyl）



克雷格·馬贊（Craig Mazin）

最佳有限影集/電視電影劇本 | 《核爆家園》（Chernobyl）



《核爆家園》（Chernobyl）

最佳有限影集



《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul’s Drag Race）

最佳真人競技節目



《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror: Bandersnatch）

最佳電視電影

綜藝類



《上周今夜秀》（Last Week Tonight with John Oliver）

最佳綜藝節目編劇



《上周今夜秀》（Last Week Tonight with John Oliver）

最佳綜藝主持節目



《週六夜現場》（Saturday Night Live）

最佳綜藝單元喜劇



唐·羅伊·金（Don Roy King）

最佳綜藝導演 | 《週六夜現場》（Saturday Night Live）





