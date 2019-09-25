文 | Zita Lam



「今天吃什麼好？」「不知道！隨便吧！」—覺得這些對話已經說膩了？每次上網搜尋附近美食卻最終選擇常去的餐廳？立即收藏以下9月份最新最受歡迎的餐廳，讓你不再為覓食而頭痛！

Momosan Seattle

504 5th Ave S Seattle, WA 98104



Image/Momosan Seattle

Iron Chef 明星廚師森本雅治（Masaharu Morimoto）最近在華埠國際區歷史悠久的Publix大樓內開設了自己的新拉麵和居酒屋餐廳 Momosan Seattle，這是該連鎖店的第三家分店，也是西海岸的第一家。菜單上有他們家的招牌湯和麵條菜餚，以及各種烤雞肉串，當然還有其自家品牌的清酒。



Eight Row

7102 Woodlawn Ave NE Seattle, WA 98115



這家由新晉廚師大衛·尼科爾斯（David Nichols）主持的農場到餐桌餐廳位於格林湖。餐廳充滿尼科爾斯家族在華盛頓州韋納奇（Wenatchee）的農場食材、宗旨和美學。他們的菜單不停根據時令更新，而現時正值初秋供應的食物包括慢烤羊肉、野牛塔塔配開心果泥和醃製的雷尼爾櫻桃。他們還供應本地釀造的啤酒，其室內設計相當有郊區農場的風味。



Haymaker

4706 California Ave SW Seattle, WA 98116



Image/ Haymaker

多產明星廚師布萊恩·克萊文格（Brian Clevenger）的第五家餐廳為西西雅圖帶來了美國小酒館風味（還有一點法國菜）。克萊文格的其他大多數餐廳都集中於意大利菜式，現在他專注研究肉類的主菜，為食客帶來更多新意，例如鹽漬蛇河農場豬排和去骨全烤鴨等。如果你想更華麗的享受，可以選擇廚師自訂菜單，每位$ 75。



Il Nido

2717 61st Ave SW Seattle, WA 98116



因為先鋒廣場（Pioneer Square）Il Corvo 而廣受讚譽的明星廚師邁克·伊斯頓（Mike Easton）在5月下旬於西西雅圖的Alki Homestead開設了新的意大利餐廳。菜單包括奇妙的手制意大利面，例如配上豌豆、薄荷和培根的cavadetti。為了帶給食客溫暖的感覺，餐廳還保留了歷史建築和石製壁爐，而且餐廳坐落位置優美，眺望出外便能欣賞到風景秀麗的海濱美景。

Chef King

101 N 85th St #102 Seattle, WA 98103



Image/Chef King

位於格林伍德（Greenwood）的新四川餐廳為該社區帶來了一些中式的選擇。其中最有名的特色菜是冰糖鴨，將鴨與中草藥和香料煮沸以調味，然後蒸熟，然後輕輕炸至酥脆，然後用冰糖醬揉搓。 如果你不知道想吃什麼，也可以要求廚師烹飪自訂菜式！



Dochi

600 5th Ave S Seattle, WA 98104



說到近期最火紅火熱的食店，又怎能缺少這間甜品店！儘管開業只有幾個星期，但這個位於華埠國際區Uwajimaya個小攤檔已經引起了很大的回響。Dochi的甜甜圈混合年糕風格，讓質感非常耐嚼，而且口味眾多包括抹茶奧利餅、芋頭果味和越南咖啡天鵝絨蛋糕。每件甜甜圈都裝在淡藍色的盒子裡，尤如蒂芙尼的禮物一樣，十分可愛！

