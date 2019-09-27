人生的行程，雖有小橋流水，卻也有山重水覆。走來走去，未必真的會柳暗花明。

所以，我們總是會想：如果沒有成功該怎麼辦！如果得不到認可該怎麼辦！如果不能長久該怎麼辦……

腦海中總是回蕩著太多的「怎麼辦」，思慮太多，背負太重，心會很累！其實，有一種累，叫胡思亂想。

生活，未必真的像我們想像的那麼糟糕，只是我們放大了生活中的困難。

俗話說「車到山前必有路」，很多時候，想得多，只會加重心事，對事情的解決毫無益處。

一件事，決定了，就踏踏實實去做，不要顧慮能不能成功。謀事在人，成事在天。朝著選定的方向走下去，一路揮灑汗水，一路披荊斬棘。只問耕耘，不問收穫。

即使有一天，結果不是你想像的那樣，可是，這一路上的風景，都是收穫，這些收穫，也都是財富，老天也必會給你一個更好的結果。

就如上海女孩武亦姝，外賣小哥雷海為，北大才女陳更，他們在詩詞大會上鋒芒畢露，璀璨奪目，是因為他們在誦讀詩詞的道路上心無旁騖，專注付出，也是因為他們對詩詞的摯愛，對中國古典文化的摯愛。一路上鍥而不捨，一路上品味詩詞之美，即使最後沒有奪冠，他們也會收穫不一樣的自己，不一樣的風景。

太多的顧慮重重，只會浪費生命，浪費感情。讓自己鬱鬱寡歡，裹足不前，不知所措。

付出時心甘情願，得到時隨遇而安。心有所向，一生明朗！

有位哲學家曾說過：「人性一個最特別的弱點，就是在意別人如何看待自己。」用別人的眼光丈量自己，活在別人的評價裡，該有多累。

我們終究是活給自己看的，何須在意別人的閒言碎語。時間的渡口，人人都是過客。珍惜時光，善待自己，時時聆聽自己內心的聲音，無需讓別人的話語左右自己的快樂！

做真實的自己，才能活出最閃耀的人生。

人心就是一個瓷瓶，裝得越多，就會越滿，心就會越累。學會給生活「做減法」，刪去患得患失，刪去敏感多疑，心就會輕鬆愉悅，明朗舒暢。

是你的，別人奪不走，不是你的，強求也無用。握得太緊，東西會碎；在意太多，心會很累。

「日出東海落西山，愁也一天，喜也一天；遇事不鑽牛角尖，人也舒坦，心也舒坦。」

生命那麼短，想那麼多幹嘛！

過去的，無可挽回，交給時間；未來的，不可預測，何必勞心！唯有現在的，用心付出，結果隨緣就好。

心晴的時候，雨也是晴；心雨的時候，晴也是雨。生活，過的就是一種心情，心簡單，人生就會快樂！

作者： 映日清荷