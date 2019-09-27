丹桂飄香的時節，我們收穫成熟，金燦燦的稻穀香遍田野，萬頃良田承載著心中的喜悅，農人們更是喜上眉梢。銀杏樹上飛過幾隻鴿子，偶爾停在樹枝上，東望望，西看看，咕咕咕咕的叫幾聲，然後比翼齊飛到遠處的樓房上。

農人們收割的田野上，一家一戶地忙著，有的家裡請小型收割機一天就能收完，有的家裡要請別人幫忙一鐮一鐮地割下來，然後再用打谷機打下穀粒。路邊的野花開的正好看，野棉花和野菊花都展現在我們的眼前，牽牛花各呈姿態，有的玉米地邊上也還有南瓜花和南瓜曬在地腳。遠處的河裡一群鴨子和白鵝在水中嬉戲，清水流過四季，在秋季裡更顯得清澈，它們嘩嘩的響聲一路奔向大海，在路上收集著各地的風土人情，澆灌滋潤著大地，讓人們的生活變得豐富多彩。

一家人的土地不過數畝，有的人家不想種地就轉包給他人，有的人轉包別人的土地加上自己家的土地有三四十畝土地，還養著牛羊豬狗雞鴨，孩子在外務工，家裡就只有幾個老人做著土地，一年的收入大概有貳拾萬元人民幣左右；一般的人家只有幾畝土地，再養些雞鴨豬狗，一年的收入不到貳萬元，如果家裡有孩子在外務工，也能收入陸萬元人民幣左右。老百姓說，現在的社會好也好，就怕有人專門找麻煩，故意找人來禍害老百姓，這樣的話，我們老百姓就難得生活了。有的人各占山頭各自為王，根本沒有把黨紀國法放在眼裡，國家的惠民政策沒有落到實處，做些假大空來欺上瞞下，這樣搞下去，能保住社會主義社會性質不變嗎？我作為一個共產黨黨員，聽到這些後有責任真實反映情況，也有責任為老百姓喊冤叫屈，更有責任給全國人民提個醒，是不是全中國的老百姓都同意這樣做？我們共產黨講實事求是，這種實事求是的精神還在嗎？我們共產黨講批評與自我批評，這種優良作風還在嗎？有錯必糾的優良作風還在嗎？有的公務員大搞特搞貪污腐敗，不僅給共產黨抹黑，還敗壞了共產黨的名聲，讓共產黨在老百姓面前失去威信，老百姓只能哀聲怨氣，敢怒不敢言，這樣搞下去還有共產黨的光輝形象嗎？

田野的風景是美好的，但是有的人內心藏著黑暗，黑暗的人所描出來的風景能美好麼？他們所描出來的東西既是黑暗的也是醜陋的，更是腐朽的，會遭億人唾駡。只有內心世界美好的人，所描寫的風景才是美麗的，也是富饒的。我們走過春天，走過秋季，珍藏著大自然的美景，但是，憑心而論，我們的心中都是裝著美好的東西嗎？當然，裝著美好東西的人是絕大多數，只有一小撮壞人，損壞了共產黨的形象，這些壞蛋我們不該把他們剔除共產黨的肌體嗎？

走在秋季，我們的鼻端隨處可聞見大地穀物的香味和桂花菊花的香味，但是，有的人身上散發出的腐朽味真讓人掃興。金秋的田野是美麗的，我們只有自覺保護好豐收時節的自然清新的香味，才能杜絕腐朽的臭東西污染了我們的心和環境。

請大家都來監督好自己的言行和我國的社會主義建設，別讓腐朽的骯髒的東西污染了我們的心，也不要讓這些腐朽骯髒的東西污染了我們的祖國和我們的生存的環境，自覺當好建設者當好衛生員和監督員，都來擔當起愛護國家保護國家主權不受侵害的祖國衛士，同時也擔當起愛護大地保護大地的地球衛士。

望著秋季的美景，請保持我們內心的乾淨，我們的內心世界才有美麗的圖畫展現在人們面前。