雷安娜愛的啓航演唱會10月中舉行 為華宫安老院籌款

雷安娜與贊助商及工作人員合攝。

(溫哥華消息)香港歌手雷安娜將於10月20日(星期日) ，假烈治文河石劇院(River Rock Show Theatre)舉行《雷安娜愛的啓航演唱會》。

《雷安娜愛的啓航演唱會》的部份收益將捐给華宫安老院，最近雷安娜與演唱會音樂總監盧東尼，聯同華宫安老院理事暨籌款委員會主席盧群毅博士主持新聞發佈會。

香港歌手雷安娜將於10月 舉行《雷安娜愛的啓航演唱會》。

雷安娜在會上說: 「我是個正面樂觀的人，人生總會有大風大雨，只要有正面的生活態度，雨後一定看見天晴的。去年我的母親逝世，我很傷心，但我在母親身上學到很多東西，她對老人家很有愛心和耐性，她常說人年紀大了，走路慢一點，我們可以放慢腳步，當作陪他們散步，他們耳朵不靈，聽不清楚，我們就說話大聲一點，講多幾次，我很想將母親的愛延續下去，這是演唱會的目標，希望幫華宫安老院的重建計劃。」

華宫安老院理事暨籌款委員會主席盧群毅博士則表示非常感謝雷安娜為華宫安老院籌款，她解釋說: 「長者的壽命愈來愈長，安老服務的需求愈來愈多，在1972年已成立的華宫安老院，在2016年開啓了重建計劃，希望為大溫哥華地區提供更多長者的長期護理服務，也希望大家支持雷安娜小姐的演唱會。」

上世紀八十年代，粵語流行曲的黃金歲月，以參加歌唱比賽作為鍛鍊膽量的雷安娜，在機緣巧合下被星探發掘， 從此展開了歌唱事業。她的首本名曲如《人在旅途灑淚時》、《舊夢不須記》、《彩雲曲》，當年不但長期高踞流行曲榜首，時至今日，這些金曲跨越世紀， 還是很多樂迷、歌手的心水熱門。

(左起) 褟素霞、周秀蘭和李婉華來支持善舉。

雖然雷安娜移民溫哥華多年，但這三十多年中，她經常返港與群星聯合演出的演唱會如《麗花皇宮》、《唱家班》、《靚聲王》等，以至《大師個人作品展等》，都叫好叫座。Annabelle也經常獲各地華人社區邀請演出，足跡遍及世界各地。為慈善機構演出的籌款項目，更是不計其數。她演繹的國、粵及英語歌曲均大獲好評。

除了演唱事業外，雷安娜是一位歌唱老師，學生輩出，對於培育後學，她是不遺餘力的。

雷安娜希望《雷安娜愛的啓航演唱會》，以名曲獻給天下偉⼤的⽗母親，也希望為華宮安⽼院重建盡⼀分綿⼒。演唱會的門票已在發售中，查詢及訂票電話：604-351-1188。

雷安娜愛的啓航演唱會2019

日期：10月20日(星期日)晚上8時

地點：River Rock Show Theatre, 8811 River Rd, Richmond, BC

音樂總監：盧東尼

售票處: ticketmaster.ca

名影集 (Unit 1261 – Union Square, 8338 Capstan Way, Richmond, BC)

灣仔眼鏡(#2450 Aberdeen Centre, 4151 Hazelbridge Way, Richmond, BC)

查詢及訂票電話：604-351-1188