“Indecent”《有傷風化》：致所有有根可尋的人

By Zita Lam

The cast of Indecent at Seattle Rep. Photo by Bronwen Houck.

正在西雅圖話劇團（Seattle Repertory Theatre）上演的新劇目《有傷風化》（Indecent）是一齣關於猶太小劇場的故事。它以劇中劇的形式描繪了猶太人於歷史上遇到的壓迫和無奈，在討論語言和身份認同的精湛對白之中，字字珠機地說進我們這群都是有根可尋的人的心底內。



在台上頹垣敗瓦的劇院，上空灑下灰塵，在時間停止下的演員們逐一慢慢甦醒。名為Lemml的舞台經理把這個充滿痛楚苦恨的故事媚媚道來—著名作家蘇林亞施（Sholem Asch）的意第緒語劇目《復仇之神》（God of Vengeance）在1900年代因為取材於同性之愛而隨即受到關注。它的成功讓一眾演員巡迴世界各地，讓猶太的語言和文化得以發揚光大。



Cheyenne Casebier and Andi Alhadeff in Indecent at Seattle Rep. Photo by Bronwen Houck.

劇中夾雜意第緒語、音樂和舞蹈讓充滿猶太色彩的活力無遺地呈現在故事首半部，直至《復仇之神》開始進駐美國。為了成為百老匯劇目的一份子，演員們不但開始摒棄母語而學習英語，在審查之下這個關於同性戀的劇本也需要大量的改動。然而，當金錢駕馭在藝術之上，「愛」被抽出這故事之外，這個原本淒美詩意的劇目就失去了該有的靈魂。



Jamie Maschler, Kate Olson, Alexander Sovronsky in Indecent at Seattle Rep. Photo by Bronwen Houck.

隨著情節繼續發展，Lemml這角色尤如一面鏡子，反映出醜陋的事實。無論是人性的缺陷，還是種族的不公義，他一層一層地剝開這個錯綜複雜的故事，讓觀眾徹底地欣賞此融合歷史元素和無窮想像力的作品。無疑地，那個年代對猶太人來說是黑暗的。從亞施見證屠戮後的恐慌、演員們因「有傷風化」被拘捕、劇目受到禁演，到猶太演員被派往集中營…到底在美國，作為一個猶太人意味著什麼？



「為何待在一個會取笑我們英語的國家？」Lemml問。對於演員們來說，回到歐洲等於自尋死路，然而繼續留在美國又未見得可以安心生活。到最後，他們發現自己的根才是亂世中的指南針。一個人要清晰地遠望將來，就不能忘記自己的過去，因為它造就了今天的自己。



The cast of Indecent at Seattle Rep. Photo by Bronwen Houck.

寶拉·沃格（Paula Vogel） 的《有傷風化》利用一齣猶太劇目刻畫出美國猶太人一段不可或缺的歷史，也同時藉此提醒著各個有根可尋的人—別少看語言的威力，因為當你選擇摒棄自己的母語，隨之以來的將來，就少一個人承傳它的文化。



《有傷風化》現正在西雅圖話劇團（Seattle Repertory Theatre）上演至10月26日。更多資訊請到：https://www.seattlerep.org/plays/1920/indecent/