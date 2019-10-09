人口普查數據顯示 西雅圖家庭收入中位數飆升至$93,500

（編譯Zita）西雅圖逐變成一個非常富裕的城市已是不是什麼新鮮見聞。根據美國人口普查局週四發布的數據，該市的家庭收入中位數在2018年躍升了近7,000美元，達到創紀錄的93,500美元。在全國範圍內，去年的收入僅增長了不到1％，達到了62,000美元，這表示西雅圖33萬個家庭中將近一半（48％）的收入為六位數。而只有兩個主要城市的中位收入高於西雅圖，就是舊金山（112,000美元）和聖何塞（113,000美元）。



自本世紀初以來，西雅圖的收入增長了50％以上，或約合3萬美元（不考慮通貨膨脹因素）。以美元計算的增幅在美國50個最大城市中排名第三。前五名全都位於海灣地區（舊金山，聖何塞和奧克蘭）或西北地區（西雅圖和波特蘭）。



雖然這些城市以新技術為中心成為經濟的贏家，但其他人則沒有那麼幸運。儘管每個主要城市的收入中位數都有所增加，但許多人的收入變化卻要小得多。在孟菲斯（Memphis），自2010年以來，收入僅增加了150美元。如果扣除通貨膨脹因素，這實際上意味著收入有所下降。



為什麼西雅圖的收入飆升？不幸的是，如果這聽起來像我們所有人都有大幅度的增長，那可能不是事實。更有可能的情況是，因為技術公司創造了許多高薪新工作，推高了中位數。例如軟件開發人員這個西雅圖最常見的職業，他們的平均每年收入超過100,000美元。



當然，隨著越來越多的城市仕紳化，住房成本上漲，一些收入水平較低的人被壓價了，隨以搬離。新數據顯示，在西雅圖地區只有19％的家庭收入不到35,000美元。全國來說，收入低於35,000美元的家庭所佔百分比（28％）與收入100,000美元或以上的家庭所佔百分比（29％）幾乎相同。



西雅圖的整體收入中位數很高，但該城市的種族和族裔社區的收入數字之間卻存在巨大差異。 以白人為戶主的家庭的平均收入約為105,000美元，是最高的。 相反，以黑人為首的家庭中位數僅為42,500美元。 數據顯示，西雅圖近一半（45％）的黑人家庭收入不到35,000美元。



那麼，如今被認為在西雅圖富裕的人又需要什麼呢？ 當然，這是主觀的，但人口普查數據顯示，西雅圖前5％的家庭的平均收入現在為60萬美元。