市議會投票贊成「簡化」環境評估 主要針對上游地區和某些住房項目

（編譯Zita）市議會週一通過了一項立法，加快西雅圖可持續性的一些重大決策和項目的環境審查，例如更密集的分區和大型公寓樓。議員阿貝爾·帕切科（Abel Pacheco）和邁克·奧布賴恩（Mike O’Brien）提出了這項立法，投票結果是8票對0票，而議員M‧洛雷納·岡薩雷斯（M. LorenaGonzález）則缺席。



塞拉俱樂部（Sierra Club）和西雅圖350（350 Seattle）等城市環境組織的代表要求市議會採納這些變更，認為反對者屢次濫用《國家環境政策法》（SEPA）的呼籲，以阻撓與智能城市增長相關的政策和項目，包括完成伯克-吉爾曼步道（Burke-Gilman Trail）、在勞頓堡（Fort Lawton）建造低收入住房、要求低收入住房的上層社區樞紐、放寬後院平房規則以及規範愛彼迎（Airbnb）的租金。



議員特蕾莎·摩絲達（Teresa Mosqueda）說，SEPA的呼籲已經「以前所未有武器化的方式」加劇了蔓延和汽車污染。西雅圖的一些居民敦促市議會更多地研究這個問題，因為發展政策和項目會等於斬伐樹木和動物流離失所。梅根·克魯斯（Megan Kruse）擔心她家所在的歷史悠久市中心，若建造新塔樓會造成什應影響。



根據星期一的立法，西雅圖將至少在2021年之前禁止SEPA提出某些土地使用政策的呼籲，例如在公交車站周圍進行分區升級，並允許在現在僅用於單戶住宅的街區上進行複式和三聯式。這些政策仍將需要進行環境審查。



該市將新的SEPA上訴聽證會限制為120天，除非雙方同意延長聽證會的時間，並且基於經濟影響的上訴將被禁止。此外，在某些情況下，西雅圖將使200多個單元和12,000平方英尺的公寓建築項目免於SEPA上訴。換句話說，該立法「簡化了」環境審查程序。