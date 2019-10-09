從2020年10月開始，華盛頓居民將需要符合REAL ID的身份證才能飛行

（編譯Joelle）來自西雅圖國際機場、華州交管部（ Washington Department of Licensing，以下簡稱DOL）以及海關安檢部門（Transportation Security Administration，以下簡稱TSA）的官員於近日提醒華州居民，從明年十月一日起，18歲以上的人士需要REAL ID證件才能登機。

AP Photo/Ted S. Warren

國會於2005年通過了REAL ID法案，法案規定從911之後登機證件應保證最低安全效力，比如應出示州政府簽發的駕照和身份證明材料。此外，該法案還禁止如TSA之類的聯邦部門准許出示不符合最低安全要求證件的人士登機。

「我們的首要任務保障是西雅圖國際機場乘客的使用體驗，而這也和華州、全美所有的機場息息相關」，Sea-Tac國際機場主任蘭斯·萊特爾（Lance Lyttle）說。 「我們正在與DOL和TSA一起合作，致力於讓乘客了解REAL ID，以確保我們的乘客攜帶有效駕照等證件通過安檢。」現在，華州居民的當務之急是應積極行動起來，提前為新REAL ID法案做好準備。

「我們希望華州居民做好準備，現在距離新法案實施還有一年時間，請著手了解供選擇的身份證件，並根據你的個人情況選擇合適的一項，」DOL主任特蕾莎·伯恩森（Teresa Berntsen）說。 「或許你已持有REAL ID所需的旅行證明，比如華州強化版駕照或身份證。在此，我們強烈呼籲居民們立即行動起來。」

遊客可以在TSA安檢處出示任何符合REAL-ID要求的身份證件。 TSA詳細羅列了所有可用的身份證明，很多都可以用來登機或進入特定聯邦政府設施機構，包括：

美國或外國護照

美國護照卡

軍人身份

DHS受信任的旅行者卡（全球入境，NEXUS，SENTRI，FAST）

增強的駕駛執照

部落身份證

運輸工人身份證明書

華盛頓州的強化駕駛執照（EDL）和強化身份證（EID）卡符合REAL ID要求，適用於美國境內的航空旅行，可用於陸路或海上穿越加拿大和墨西哥的邊界。獲得EDL / EID的一些常用文件是經認證的出生證明，美國護照或兵士證。

「TSA在安全檢查站接受的不僅僅是駕照，還可以作為身份證明，而一些旅行者可能已經有了可以接受的另一種身份證明，」華盛頓特區聯邦安全局副局長克里斯·巴登（Chris Baden）說。「在聯邦政府對REAL ID要求進行強制執行的過程中，TSA鼓勵各州居民花幾分鐘時間來決定您打算在2020年10月1日及以後使用什麼樣帶有照片的身份證。從今天起一年，除非旅客擁有符合REAL ID的身份證明，否則TSA官員將不允許乘客安檢。」

REAL ID旨在提高駕駛執照和身份證的可靠性和準確性，同時禁止恐怖分子和其他人通過使用欺詐性身份逃避偵查的能力。



從2020年10月1日開始，在全國範圍內的機場上張貼告示牌，提醒公眾必須遵守符合REAL ID的許可證或其他可接受的身份證明，才能搭乘飛機旅行。有關REAL ID的更多信息和常見問題，請訪問 https：//www.tsa.gov/real-id。華盛頓州居民還可以在以下網址了解更多信息： https://id2020wa.com上。