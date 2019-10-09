薩馬米甚市居美國最富有城市普查榜首

（編譯Zita）西雅圖東邊城市中最著名的是薩馬米甚（Sammamish），去年的家庭收入中位數高達183,000美元。 在人口普查局提供的2018年收入數據的630個城市中，排名第一。 這也標誌著華盛頓市首次成為家庭收入最高的城市。



人口普查局為所有人口至少65,000的城市提供單年收入估計。 該局也分別為人口較少的城鎮提供收入數字，但是只能使用五年時間段內的平均數據。公平地說，考慮到這些收入估算的誤差幅度，我們不能真正確定地說薩馬米甚的中位收入高於排名靠後的城市。

人口普查數據顯示 西雅圖家庭收入中位數飆升至$93,500



排在薩馬米甚後面的五個城市都在加利福尼亞灣區。聖拉蒙（San Ramon）和帕洛阿爾托（Palo Alto）的預估收入分別排名第二和第三。今年是人口普查局首次為薩馬米甚提供單年收入數據，因為該市在2018年才剛剛超過65,000人。



薩瑪米甚並不是唯一去年人口增長超過65,000的東部城市，雷德蒙德（Redmond）也是。實際上，這微軟故鄉一直是華盛頓十年來發展最快的城市之一，自2010年以來，其人口增長了約24％。而雷德蒙德也被評為最富裕城市之一。 它在630個城市的收入中排名第11位，中位數為$ 135,000。柯克蘭（Kirkland）去年家庭中位數增長了$ 13,000，達到近$ 120,000。 在630個城市中排名第29位。貝爾維尤（Bellevue）是迄今為止東區最大的城市，其2018年的房價中位數約為114,000美元，排名第34位。



這四個東區城市的收入中位數不僅超過西雅圖，而且還超過了舊金山。總體而言，2018年華盛頓州共有19個城市，人口至少65,000。這表明我們的州發展迅速，因為在十年前，只有14個城市足夠大，足以供人口普查局生產一年數據。 在19個城市中，家庭收入中位數最高的12個城市都在西雅圖都會區，而且範圍很廣，從薩馬米甚到埃弗里特（Everett）和塔科馬（Tacoma），都在$63,000左右。