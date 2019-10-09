西雅圖官員將如何應付另一場大雪

（編譯Zita）八萬噸鹽、「成千上萬」的輪胎鏈條以及大量的額外培訓和實踐—這些是當地運輸機構正在進行的準備工作，以防今年冬天發生另一場大雪。

區域運輸、天氣和緊急情況管理機構的官員週三制定了他們今年冬天可能發生暴風雪的計劃，距二月西雅圖破紀錄的雪災僅數月。西雅圖國家氣象局的氣象協調氣象學家里德•沃爾科特（Reid Wolcott）說，氣象學家「沒有強烈的信號」表明今年冬季天氣將會如何。

沃爾科特說：「因此，這意味著我們需要為任何事情做好準備。」

今年二月的暴風雪證明是致命的，因為至少有4人死於低溫相關原因。 其中包括：59歲的德里克·約翰遜（Derek C. Johnson），他可能是無家可歸者，並在索多（Sodo）輕軌站被發現。 該市開設了更多的庇護所，並試圖接觸居住在外面的人們。

風暴還導致學校需要關閉，並對交通造成了嚴重破壞。 金縣地鐵公司首次部署了規模明顯縮減的緊急雪網，主要用於高搭車率、低坡度的路線。 一些人行道聚集了積雪和冰層，引起人們對城市法律的關注，要求物業主保持人行道暢通無阻。

官員們敦促居民們通過註冊緊急警報、準備用於房屋或汽車的防洪工具包以及計劃如何應對斷電來做好準備。天氣轉晴時，切記要清理雨水渠和人行道。

副總經理特里·懷特（Terry White）表示，Metro將審查其緊急雪網，並增加南部公園和其他地區的路線。該機構正在「補給成千上萬的鏈條」，並計劃與公交車到達應用程序共享更多數據，使乘客獲得有關已取消路線的最新信息。乘客應註冊以獲得最新公交警報，並且在下雪或冰雪時訪問metrowinter.com以獲取信息。

維護和運營經理克里斯·約翰遜（Chris Johnson）表示，華盛頓州運輸部（WSDOT）計劃在即將到來的全州範圍內訂購近8萬噸鹽。他說，該機構去年冬天用了約9萬8噸。西雅圖交通部（SDOT）維護部總監達倫·摩根（Darren Morgan）說，二月的風暴「確實確實將SDOT推向了極限。」該部門正在儲備鹽和其他補給，並培訓駕駛員。

摩根表示，SDOT計劃「重新強調」業主清理人行道的責任。西雅圖市議會周一批准了一項決議，要求SDOT在11月1日之前啟動一項公共教育計劃，以提醒業主他們負責除雪和除冰。倡導人權的倡導組織在收集了殘疾人士的故事後推動了變革，這些殘疾人士難以穿越未清理的人行道。

「對於坐輪椅的人和視力低下的人來說，人行道是我們的出行方式，」人權項目總監安娜·茲瓦茨（Anna Zivarts）說。 「如果無法使用它們，我們將無法離開家。」

茲瓦茨說，儘管該市優先考慮清理一些街道並提供了已耕種街道的實時地圖，但「完全缺少有關人行道的信息以及將要清理的東西。」

市議會還要求提供一份關於SDOT如何執行人行道清理要求的報告，並要求市議會「考慮如何強調」商業業主在降雪12小時內清理人行道。摩根週三表示，該部門有權執行人行道通行法，但將首先著重於教育業主。