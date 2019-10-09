西雅圖市議會辯論摘要：候選人正面交鋒

（編譯Zita）西雅圖市議會的所有七個區縣席位今年都在爭奪中。 每個地區在8月初選中得票最多的兩名候選人晉升到11月5日大選。以下詳列了在西雅圖市各地舉行的市議會辯論活動：

第一區

第一區包括西西雅圖社區，例如阿爾基（Alki）、德爾里奇（Delridge）、福恩特羅伊（Fauntleroy）、蓋特伍德（Gatewood），高地公園（Highland Park）、鴿子角（Pigeon Point）、南方公園（South Park）、日出高地（Sunrise Heights）西西雅圖和懷特中心（White Center）。

與麗莎·赫爾博爾德（Lisa Herbold）和菲爾·塔維爾（Phil Tavel）進行的第一區辯論將於10月10日（星期四）下午6:30於揚斯敦文化藝術中心（Youngstown Cultural Arts Center）舉行。

第二區

第二區包括南西雅圖社區，例如筆架山（Beacon Hill）、唐人街/國際區（Chinatown/International District）、哥倫比亞市（Columbia City）、喬治敦（Georgetown）、蘇厄德公園（Seward Park）貝克山（Mount Baker）和雷尼爾海灘（Rainier Beach）。

塔米·莫拉萊斯（Tammy Morales）和馬克·所羅門（Mark Solomon）在9月17日在哥倫比亞城雷尼爾藝術中心（Rainier Arts Center in Columbia City）舉行的辯論中在多個問題上分歧很大。

第三區

第三區包括西雅圖中央社區，例如第一山（First Hill）、國會山（Capitol Hill）、中央區（Central District）、貝克山（Mount Baker）、蒙特雷（Montlake）和麥迪遜公園（Madison Park）。

現任議員克沙瑪·沙旺（Kshama Sawant）和挑戰者伊根·奧維昂（Egan Orion）在9月26日的辯論在市議會舉行，他們就三個題材進行討論：公司稅、租金控制以及沙旺好鬥的政治風格會否適得其反。

第四區

第四區包括東北西雅圖社區，例如東湖（Eastlake）、弗里蒙特（Fremont）、勞雷爾赫斯特（Laurerhurst）、馬格努森公園（Magnuson Park）、楓葉（Maple Leaf）、拉文納（Ravenna）、羅斯福（Roosevelt）、桑德波因特（Sand Point）、大學區（University District）、沃靈福德（Wallingford）和韋奇伍德（Wedgwood）。

在10月5日於大學路德教會（University Lutheran Church）舉行的辯論中，市議會會候選人亞歷克斯·皮德森（Alex Pedersen）和肖恩·斯科特（Shaun Scott）被要求表達至少一點對彼此的欽佩，效果不是很好。皮德森吹捧自己與鄰里團體互動的歷史，並告訴選民儘管斯科特也許缺乏對地方性問題的了解，但斯科特向此類團體做出了一致的回答。斯科特反駁稱讚佩德森能夠「動態學習」氣候變化，稱自己相信他的對手已經「在小學期間的某個時候」意識到危機的嚴重性。

第五區

第五區包括北西雅圖居民區，如苦湖（Bitter Lake）、布羅德維尤（Broadview）、格林伍德（Greenwood）、湖城（Lake City）、楓葉（Maple Leaf）、北門（Northgate）和韋奇伍德（Wedgwood）。

挑戰者安·戴維森·薩特勒（Ann Davison Sattler）在9月21日於格林伍德高級中心（Greenwood Senior Center）舉行的辯論中狠狠地抨擊了西雅圖市議會及其對手議員黛博拉·華雷斯（Debora Juarez）。華雷斯則指出了該市在無家可歸方面取得的進展，並強調了自己在北西雅圖地區重要問題上的工作。

第六區

第六區包括西北西雅圖社區，如巴拉德（Ballard）、皇冠山（Crown Hill）、弗里蒙特（Fremont）、綠湖（Green Lake）、菲尼里奇（Phinney Ridge）和惠提爾高地（Whittier Heights）。

丹·史特勞斯（Dan Strauss）和海蒂·威爾斯（Heidi Wills）兩人在9月21日於格林伍德長者中心（Greenwood Senior Center）舉行的會議中討論了無家可歸，警察問責和阿片類藥物的流行。史特勞斯指如上任西雅圖市議會議員會更努力改善問題，而威爾斯說自16年前離開市議會後，西雅圖的兩極分化非常嚴重。

第七區

第七區包括西雅圖社區，例如貝爾敦（Belltown,）、唐人街/國際區（Chinatown/International District）、市中心（Downtown）、因特貝（Interbay）、木蘭（Magnolia）、派克市場（Pike Place Market）、先鋒廣場（Pioneer Square）、安妮女王（Queen Anne）、南湖聯盟（South Lake Union）和西湖（Westlake）。

第七區候選人安德魯·劉易斯（Andrew Lewis）和吉姆·普吉爾（Jim Pugel）在9月26日在市議會舉行的辯論中，對西雅圖分裂的一些政治問題採取了類似的立場，包括僱用更多警察、取代木蘭大橋和免除去年的營業稅。