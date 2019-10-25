秋色是橙黃 也是靴底落葉的沙響 西雅圖十大賞楓徒步小徑

文 | Susie Li



潑墨般的秋色已經氤氳了整個西雅圖，你準備好踏橙賞秋了嗎？西海岸秋天的美艷可不是虛名，那是清爽的空氣搭配極盡想像力的色彩，深淺不一，淡黃橙色至酒紅，暖色系的調色板像車輪般滾過，色彩一浪濃烈過一浪。從高大金黃的落葉松到低矮的楓林果木，我們精心挑選了幾條散步/徒步小徑給大家做出行的參考。



1. Washington Park Arboretum



地址: 2300 Arboretum Dr E, Seattle, WA 98112

開放時間： 週一至週日 9:00 a.m. – 5:00 p.m.



地處市區，方便的地理位置和周邊精心打理的賞林小徑使它成為華州最佳徒步地標之一，沿途可以觀賞到來自世界各地肆意揮灑秋色的美妙植物。從Graham Visitors Center 開始一路順著植物園環形小徑向西走過去，一路會有多種養眼的植物陪伴。這裡的秋色有多值得一看呢，這麼說吧，University of Washington 已經為這裡量身定制了10月和11月的觀光指南，確保大家欣賞到最美的秋日景緻。

2. Kubota Garden



地址：9817 55th Ave S, Seattle, WA 98118

開放時間： 週一至週日 6:00 a.m. -10:00 p.m.



位於 Rainier Beach 的久保田花園數十年來都是蝦圖本地人民的賞秋之選。這個日本傳奇園藝師 Fujitaro Kubota 於1927年建立的私人花園從1987年開始成為城市公園，佔地20英畝，這些年已然成為本地賞秋打卡的必到之地。十月剛過去的兩個週末，園裡都有舉辦免費的Fall Color觀光活動，展示園內的每一株美樹，帶人們了解珍奇植物的歷史。大家到那兒可以隨時自行參觀，也可以到小報亭領一份詳盡的地圖傍身。

3. Cedar River Trail



地址：901 Nishiwaki Ln, Renton, WA 98057

開放時間: 週一至週日24小時



對於想要遠離市區一下下的徒步愛好者們，這個可以走路也可以單車的路線就是不錯的選擇。從南邊Renton的Lake Washington到Maple Valley, 這條小徑適合全家人的出行，盡賞Renton 秋色。尤其如果你喜歡橙色的大片樹葉懸盪於凋零枝頭的那一抹秋日蕭索之美，那麼這裡就是你徒步和騎行的不二之選了。

4. Gene Coulon Memorial Beach Park



地址：1201 Lake Washington Blvd N, Renton, WA 98056

開放時間：週一周日 8:00 a.m. – 8:00 p.m.



同樣位於Renton, 秋葉靜美的Gene Coulon Memorial Beach Park 實在被埋沒的沒道理。佔地57英畝的公園裡滿眼都是金黃，橘橙，和烈紅的秋葉，一鏡到底。入口處尤其引來無數攝影愛好者的圍觀拍攝。雖然園子本身並不大，但因為跟 Ceder River Trail 連在了一起，就足以給你一整個秋天的視覺滿足感。



5. Point Defiance Park



地址：5400 N Pearl St, Tacoma, WA 98407

開放時間： 日出前半小時- 日落後半小時



不誇張的說，每個西雅圖居民都該開去Tacoma的Point Defiance Park看一下那裡的秋葉。擁有15條不同的徒步線路可供選擇，大家盡可以在Pierce County 花上一整天時間徜徉。漫步園中，滿眼的秋色因為日本花園的綠樹襯托尤顯靜美，大葉的巨型楓樹絢爛奪目。除了秋葉，這裡還有小鴨子池塘、鯨魚小船、奧林匹克山色和Tacoma Narrows大橋，甚至還可以去動物園和水族館逛逛…總之這一路往南的30英里還是很值得一開的。



6. Ira Spring Trail and Mason Lake



地址: Ira Spring Memorial Trail, North Bend, WA 98045



如果城裡的公園不是你的調調，那盡可以驅車東行，沿著I-90一直開到Ira Spring Trail and Mason Lake。這段往返6.5英里, 高度近2000英尺的徒步路線也可以是比較中級的騎行之選。讓這條小徑與眾不同並值得一去的是你不僅可以沿途賞秋，還可以看到Rainier的驚鴻山色和當地延綿的山脊線。

7. Gold Creek Pond Trail



地址: Gold Creek Pond Trail, Snoqualmie Pass, WA 98068



同樣沿線I-90，Gold Creek Pond Trail 是Snoqualmie Pass 附近一條經典的山色怡人的徒步小徑。只有1英里的輕鬆路線對嬰兒車也十分友好，所以一家出行也是妥妥當當。一路走去，落葉灌木不斷，色彩濃郁，秋意十足。微雪之後更是驚艷，清冷美絕，值得一看！

8. Esmeralda Basin and Lake Ingalls



地址：Esmeralda Basin Trail, Leavenworth, WA 98826



如果你對落葉松欲罷不能，不妨去Esmeralda Basin and Lake Ingalls 一看。兩地的徒步都有些陡峭，但是一路絕美如入童話的落葉松景絕對讓你大呼值得。色彩繽紛的落葉灌木們也為這裡增色十足，放大秋之韻致。像所有入山的路線一樣，這裡也要注意天氣和雪線的變化。

9. Mount Rainier National Park



如果你想開車來一場小小的遠行，那麼去Mount Rainier 踏秋實在是不錯的嘗試。不僅可以享受一段美景延綿的road trip， 還能在數條絕佳的徒步之路欣賞到屬於Rainier的獨具風光。這裡推薦給大家一條只有2.6英里輕鬆賞秋的路線—Bench and Snow Lakes，途中還可以吃到美味的huckleberries蔓越橘！如果想去更有名氣的地點觀賞秋葉，還可以去Paradise，走一走哪裡的 Panoroma Point and the Skyline Trail。

10. Quinault Rainforest



地址：S Shore Rd, Quinault, WA 98575



Quinault 雨林是更加逃離市區的所在​​，美景更是不容辜負。在這裡環形31英里的山路上，你可以欣賞到北美地區最美的雨林景緻。參天的巨樹，濃烈的闊葉楓，麋鹿漫步過的野蕨，和禿鷹守望的鮭魚河，一切都是詩意如畫的。最好的路線是先停在Lake Quinault Lodge, 一路下到Graves Creek Campground and Trailhead, 等走到 Pony Bridge 之後返回，上車再開到Maple Glade and the Kestner Homestead。兩條路線都會讓你領略到你對奧林匹克雨林期望的一切美景。

