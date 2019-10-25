華州選民今年需要考慮的兩大元素：稅收和防災措施

（編譯Susie）在華州人民的生活裡，至少有兩件事情是肯定的: 稅收和一直潛在的地震。 不過選民們還是有福的，因為11月5號要來的投票會提供給大家一個瞭解這兩方面事態發展並表達意見的機會。 選票會在本週郵寄到選民手中，見縫插針在眾多本地和華州票選主題 (車輛註冊貼牌, 數輪諮詢投票和一個憲法修正案提議 ) 裡。

那麼現在讓我們暫時收一下對天災不可測的焦慮，先來聊一下有關稅收的投票吧。這次的諮詢投票是非約束性的，也就是說你的投票並不會改變任何現狀。 今年的投票很多都是如此，而且全部來自立法者和州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）通過的財政收入法案。

由州政府秘書長辦公室寄到選民手裡的摺頁冊裡，關於每項諮詢投票的資訊包括稅收介紹、未來十年的財政收入規劃以及立法者針對法案的投票明細。今年的諮詢投票與由民主黨掌權的參眾議會在今春通過的法案是一致的。 一部分法案有助於資助華州最新的520.4億兩年經費預算。

在這些法案中，立法者通過增加大型銀行的營業及開業許可稅，以及限定現存的稅額優惠來提高財政收入。 並且通過改變目前的華州地產消費稅(賣房人由承擔之前的均一稅率改為漸進稅率) 獲取了新的財政收入。

另外一些諮詢投票邀請選民們針對就新專案通過的稅收法案發表意見，比如提高工資稅來資助退休養老關懷專案；以及提高部分企業的營業及開業許可稅來資助普通和低收入家庭子女的大學學費。

如果你初來華州，不明白為什麼大家要為很多做不了主的事情投票。 那麼你可能需要瞭解一下這類諮詢投票的政史淵源。 它們起源于2007年由蒂姆·艾曼（Tim Eyman）發起的一次票選。 作為一名反稅收激進分子和多產的方案策劃人，他提出的車輛註冊貼牌問題 ( 976 號方案)也會出現在今年的選票上徵求選民們的意見。 在一次採訪中，艾曼說到諮詢投票是一種讓選民們知道今年立法人們具體都幹了什麼的途徑。

然而事實是，很多民主黨立法人都對諮詢投票表示過為難。 貝爾編尤區的參議員帕蒂·庫德勒（Patty Kuderer）就說過，很多選民表示看不懂諮詢投票的意義。 她稱諮詢投票有誤導性，因為這些投票在解釋稅收的時候並不說明到底有哪些群體會受影響，也不提及這些錢具體要用在哪裡。 而且她今年會贊助立法機構取消這些諮詢投票。 這項取消提案 (參議會法案5224) 在參與會獲得通過，甚至還拉到了眾議院的幾票，雖然他們並沒有給出全院表決。

與此同時，選民們也要針對一項關於確保華州和當地政府有效應對巨震類重大災害的憲法修正案提議表達意見，並且投票結果很重要。 就在今年，立法機構通過了參議會聯合決議 8200。 作為州憲法的修正案提議，選民們擁有最後決定權。

目前的情況是，華州憲法考慮到了外敵入侵美國的應急方案—州法裡定義為戰爭法令—但是還沒有涉及自然和人為災害。 而作為修正案提議的法案 8200 將會擴大政府連續性方案的權力，並將上述事件包含其中。

政府連續性法規說明了明確繼任政府職權的臨時繼任計畫，也可以為立法機構和當地政府的緊急會議設定要求，比如取消法定人數，以使健在的立法機構可以通過相關法案。 臨時繼任計畫也能讓立法者在重大災害發生後從國會以外的地方完成需要的緊急傳喚。

卡斯卡迪亞斷層特大地震一旦發生，會是全美遇到過的最大自然災害之一。 而華州和西雅圖政府還沒有任何相應的準備工作和減少人員傷亡的措施。 提議的修正案是由來自朗維尤（Longview）的民主黨參議員迪恩·德科（Dean Takko）在立法機構贊助的，他的轄區包括華州西南海岸線，這是個不僅受特大地震影響， 也會因震後海嘯深受其害的地區。

如果選民們贊成這一憲法修正案，那麼今年通過的參議會法案5012號就可以實施。 這一促進應急計畫推行的法案也出自德科的贊助。 修正案提議獲得了立法機關的多數票支援，但也有少數反對意見。

眾議員埃德·奧卡特（Ed Orcutt） 表示他擔心修正案提議措辭模糊，擔不起如此大規模的立法職權擴張。 但是參與撰寫反對修正案的選民手冊的奧卡特則表示，含糊的措辭可以讓相關機構面對像森林火災這樣小型一些的災難時可以有效發揮職權。 他說「立法機構可以，也應該明確說明他們到底需要什麼，而不是一味貪權。 」