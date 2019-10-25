金縣選民被要求續簽緊急醫療服務經費

（編譯Zita）金縣選民被要求更新徵費，以資助緊急醫療服務，支持者指這提案已經成為國家典範。「提案一」將繼續為Medic One系統提供資金，縣居民在緊急醫療情況下撥打911時就是使用該系統。這項為期6年的徵稅，將對每1000美元的房產徵收27美分的稅。該縣中位價為$ 612,400的房屋持有者每年需要支付$165.35，這項稅收將在六年內籌集11億美元。

大都會金縣議員裡根·鄧恩（Reagan Dunn）說這項稅收是如何資助和提供緊急服務的一個例子。

鄧恩於2006年和2012年發起了這項徵費活動，當時徵稅得到選民批准。他說，在緊急服務的幫助下，因心臟病緊急情況從金縣醫院出院病人的存活率在2018年為56％。

西雅圖和金縣公共衛生局的數據顯示，去年，緊急服務人員接獲209名心臟病發的人，其中91人死亡。生存率很容易超過國民生存率；根據美國心臟協會的統計，在美國每年有超過35萬人在醫院外經歷心臟驟停，而其中90％死亡。

在過去的兩次選舉中，徵費率略有提高。 2013年，選民批准了對每$1,000的房地產收取33.5％的稅。 2007年的稅率為30美分，而2001年的稅率為25美分。 該數字在每個徵費周期中都會變化，具體取決於多種因素，包括財產價值的提高和遷往該縣的人數增加。

徵稅覆蓋整個縣，但是西雅圖通過消防部門運行其自己的緊急服務系統。 來自西雅圖財產所有人的徵稅財產稅被轉移到城市，並用於為城市的系統提供資金。這項措施沒有有組織的反對，並被該縣各地的政客廣泛接受。緊急服務方案自1970年開始實施，自1979年以來一直受到徵費的支持。