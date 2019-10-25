雷德蒙德兩名議員對峙競選市長

（編譯Zita）雷德蒙德（Redmond）市長的候選人列出了整個地區常見的重大問題，例如住房、城市增長和交通。 但是，兩者還關注一點在地方層面很少提出的問題：氣候變化。雷德蒙德市議員史蒂夫·菲爾德斯（Steve Fields）和市議會主席安吉拉·伯尼（Angela Birney）將在11月大選中對峙，他們說希望自己的城市繼續在減少氣候變化影響的全球努力中發揮作用。



伯尼指出了她在城市公園和步道委員會（Parks and Trails Commission）為保護開放空間所做的工作，並表示她將為所有城市工作帶來環境影響。 菲爾德斯說，他將在預算中納入一項要求，即所有部門都必須展示他們正在做什麼以減少碳足跡。



「地方政府是催化劑，」菲爾德斯說。「這是我們進行最佳對話的地方。 它讓話題傳播到城市之間，之後便是州與州之間等更遠的地方。」



伯尼和菲爾德斯即將取代擔任三個任期的市長約翰·馬爾基奧內（John Marchione）。 下一位市長的任務是領導一個面臨快速發展和增長的城市，尤其是計劃在下一個市長任期內開始營運新的輕軌服務。



兩位候選人對雷德蒙德應對氣候變化的努力可能抱有相似的看法，但他們對市政府在其他領域目前的表現持不同看法。 菲爾德斯批評該市過去的預算和規劃決策，例如開發市中心公園，他說這不能滿足居民的需求。 伯尼對該市在馬爾基奧內領導下的工作表示讚賞，並表示她希望繼續利用雷德蒙德的優勢，例如強勁的經濟和人口多元化。



51歲的伯尼自2016年以來一直擔任委員會委員。她曾是雷德蒙德公園和步道委員會的主席，該委員會為市政府就如何改善雷德蒙德的公園、步道和休閒機會提供建議。她還教授中學科學，並自願參加了華盛頓湖學校基金會。她選擇競選雷德蒙德市長，而不是在市議會任職。



伯尼得到馬爾基奧內的認可，後者讚揚了她對這座城市面臨問題的了解，並稱她為環境問題的領導者。她努力使今年種植的樹木數量增加一倍，以增加城市的樹冠，使城市更接近其樹木覆蓋40％的目標。



67歲的菲爾德斯自2018年以來一直在市議會任職，並與妻子在雷德蒙德擁有Down Pour Coffee Bar。他曾在金縣執行官的績效、戰略和預算辦公室擔任分析師和預算經理超過10年；在金縣行政辦公室擔任項目經理，在西雅圖市預算辦公室擔任戰略顧問。他還曾在科羅拉多州和華盛頓州的航空業工作，並在東邊擔任私人公司的財務經理和顧問。



羅斯瑪麗·艾夫斯（Rosemarie Ives）是雷蒙德1991年至2007年的四屆市長，他說菲爾德斯的行政經驗使他與對手分開。她在2015年市長競選中首次遇見他—他以817票輸給了馬爾基奧內—給她留下深刻印象。



伯尼在8月份的初選中獲得了54％的選票，截至10月21日，她已經籌集了103,811美元。菲爾德斯獲得了初選的35％，並籌集了21,087美元。



伯尼表示，隨著雷德蒙德輕軌服務的增加，該市計劃改道並改善其自身的公交系統，以便居民可以輕鬆地從現有社區到達新的開發區。她補充說，要確保居民能夠使用新的公交服務並減少開車去車站的人數，這將是「巨大的挑戰」。



菲爾德斯說希望專注於改善交通基礎設施，以便新的輕軌服務不僅對車站附近的人，而且對所有人都有利，而且「人們不會對自己的汽車感到羞恥」。



兩位候選人都說，他們擔心居民的房屋價格超出該地區。在雷德蒙德房屋中位數價格為$840,000，而一居室公寓的月租金中位數為$1,800。菲爾德斯說，這座城市需要研究如何提供各種住房選擇，但是首先，這座城市和居民需要就如何定義負擔能力達成共識。伯尼指出，柯克蘭的新住房計劃將一些公寓單元留給城市僱員，這是雷蒙德可以效仿的一種可能的解決方案。