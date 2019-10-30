亞馬遜毛孩萬聖節變妝派對回顧

文 | Susie



每年西雅圖各處都舉辦狗狗萬聖節派對，讓可愛的毛孩們再增添一份搞怪的可愛。一年一度的亞馬遜狗狗萬聖節變妝大賽如期在本月拉開帷幕，下了好幾天雨的西雅圖竟然還賞臉給了個大晴天！看來是老天也被這群賣萌的毛寶寶戳中笑點，果斷收起了哭哭臉。這樣有趣減壓的活動本報又怎麼能錯過，所以派出「毛記」薩摩小姐姐Elsa 進行親身報導。



「毛記」薩摩小姐姐Elsa

一下車小姐姐就嗅到了同類的致命吸引力，興沖衝拽著我們挺進了此次活動的舉辦地—亞馬遜的活動中心 Van Vorst Plaza。進入圓形區域之前的狹長走道裡已經排起了小長隊，隊列裡意氣風發的，或站或坐的都是此次前來盛裝參賽的毛絨選手和牠們的人類們。



首先闖進小姐姐面前的是一隻黑絲薩摩，他曼妙的後腿搭配煙熏髮型和鵝毛雕領簡直亮瞎了我們的雙眼。



繼續由著Elsa的心動足跡前進，我們又看到了小志和他的妙蛙種子和噴火龍，一家子齊齊整整的原地展現pokemon的鐵粉風采！







然後是吃貨系列的 Taco dog 和 dog s’more。速來圍觀這枚棉花糖巧克力夾心餅，這乖巧美味的小模樣也太萌色可餐了吧！



以及這些粉粉嫩嫩，看不出具體在扮什麼但是滿滿少女心的小花裙們。



精彩還在後頭，此地不宜久留。很快我們就隨著Elsa 小姐姐來到了分發零食和玩具的各個攤位前愉快的領起了禮物。有吃有喝還得拍美美的—精心搭置的各種鬼片實景和照片牆就能滿足人類所有的炫娃和臭美需求。不僅如此，特定的攤位裡還有素描藝人給大家和自己的毛寶寶快速完成有愛的合照。



吃飽喝足，擺拍完畢，再越過汪山汪海，我們就聚攏到了中心廣場觀看此次活動的高潮環節，服裝評比大賽！這個每年由Downtown Dog Lounge 贊助舉辦的選美盛會就在這晴空萬里下的圓形突高廣場上火熱進行著，只見蛛網和幽靈裝飾一新的主持台下面是南瓜開道的橙色紅毯，參賽選手們一會兒就要從這條紅毯上款款走來，展示牠們的變裝風采。今年沒有買到滿意服裝的Elsa 小姐姐表示遺憾的同時熱鬧可不能錯過，果斷得讓爸爸抗在肩上來圍觀。



星巴克咖啡小妹和她的 puppuccino 小柴，這小綠帽是不是戴的有點青澀可愛！







穿搭用心，髮色奪目的母子也是人群中一抹醒目的藍綠。







一人高的大白熊了解一下？再燙一個軟萌的獅子頭，分分鐘用柔軟的獸性馴化你。







最後當然不能錯過的，是我們最初遇到的艷惊四座黑絲薩摩！隨著兩位扮成斑點狗狗的女主人邁著貓步款款走來，原來這位薩摩小帥哥今天扮的是101斑點狗裡的壞女人庫伊拉！真是自己的主人流著淚也得把紅毯陪著走完…



因為是工作日的中午，還要回辦公室繼續搬磚的毛記沒能等到大賽結果揭曉就提前離開了。 (話說工作日中午還能有如此減壓軟萌的活動可以參加，亞馬遜員工真的是好福氣！) 但記者賭今年的冠軍一定會是男扮女裝跟主人們上演101 迪士尼大劇的薩摩耶小哥哥，你們覺得呢？







臨行前遇上了一起玩大的Happy和他爸，果斷前去邀約庫伊拉一起進行多角度薩摩耶小組合照，三大朵棉花糖一起扮大尾巴狼，就不信甜不化你…最後再放兩張去年大賽的冠亞軍照片，這可以一己之力馱動聖誕老爺爺的快遞小汪，和這牽著特朗普的希拉里是不是厲害的有點過分，實至必須名歸！