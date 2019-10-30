喬·拜登將到訪西雅圖出席籌款活動

（編譯Zita）前副總統喬·拜登（Joe Biden）計劃於下個月返回西雅圖，參加兩場籌款活動，其中包括一個由亞馬遜總法律顧問大衛·扎波爾斯基（David Zapolsky）共同主持的活動。

根據邀請函，拜登將於11月15日下午在麥迪遜公園附近參加由西雅圖慈善家珍妮特·凱奇姆（Janet Ketcham）主持的招待會，門票起價為1,000美元到2,800美元不等。第二場籌款活動將在社區志願者和前律師扎波爾斯基和妻子位於安妮女王區的住宅舉行。入場費定為每人2800美元。每次籌款活動的聯合主席預計將籌集25,000美元。

拜登從亞馬遜最高領導人那裡獲得財務幫助的同時，他的民意測驗和籌款活動在民主黨總統初選中也逐漸消失。這也是亞馬遜及其高管在本地和全國范圍內增加政治參與的另一個標誌。該公司在西雅圖市議會選舉中投入了創紀錄的150萬美元，遭到了一些當地政客和一些民主黨總統候選人的強烈反對。這家電子商務巨頭擁有約75萬名員工，在其稅收慣例和市場主導地位方面，也已成為2020年總統候選人的出氣筒。

美國馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）提議分拆像亞馬遜和谷歌這樣的科技巨頭，稱他們為「卸載億萬富翁」。佛蒙特州參議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）建議零補貼來製止不良僱主（BEZOS） 法案，該法案將對低薪僱員利用食品券等公共福利的公司徵收「企業福利稅」。

桑德斯和沃倫都還嘲笑了亞馬遜在西雅圖市議會選舉中的支出。拜登雖然被認為是比較中間派的候選人，但他也批評亞馬遜的聯邦稅單，6月在推特上寫道：「沒有一家吸納數十億美元利潤的公司會比消防員和教師的稅率低。」

特朗普總統也屢次攻擊亞馬遜及其創始人傑夫·貝索斯（Jeff Bezos），這在很大程度上歸因於他對《華盛頓郵報》的所有權，《華盛頓郵報》曾積極報導特朗普政府。拜登西雅圖之行的一部分也沒有宣布任何公共活動。 他的競選活動沒有回應其他信息的要求。

根據聯邦選舉委員會的記錄，直接向貝索斯匯報工作的亞馬遜高級管理團隊成員扎波爾斯基已經向拜登的2020年競選活動捐贈了最高允許的5,800美元。他向現任州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）現在已終止的總統競選投入了相同的金額，並且對蒙大拿州州長史蒂夫·布洛克（Steve Bullock）和明尼蘇達州參議員艾米·克洛布查（Amy Klobuchar）的總統競選做出了較小的貢獻。

扎波爾斯基在一封電子郵件中說：「我和我的妻子今年已經支持了幾位總統候選人，我們很榮幸下個月成為拜登副總統。」他拒絕評論他支持候選人的理由。

非營利響應性政治中心的競選融資數據顯示，來自西雅圖都會區的捐贈者已經為拜登的競選活動提供了超過709,000美元的捐款，成為拜登競選活動的第八大支持基地，僅次於紐約，舊金山和芝加哥等城市 。

拜登上次訪問西雅圖地區是在六月，他參加了兩場私人籌款活動，其中包括前微軟總裁喬恩·雪莉（Jon Shirley）在麥地那住所舉辦的活動。 拜登尚未為他的2020年總統競選活動在該州舉行公開活動。