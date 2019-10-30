嘉年華演唱會 敖嘉年宋珮琪深情歌聲經典回味

（晶晶獨家專訪）9月29日（星期日）下午4時至6時，由雲豹娛樂公司與Snoqualmie賭場聯合製作的繽紛嘉年華演唱會。製作人司徒美寶小姐（MiPoSeto）特邀TVB全方位藝人敖嘉年，加州歌星宋珮琪來西雅圖演出，演唱會門票早在一個月前售罄。

演唱會

當晚敖嘉年演唱多首金曲，其中TVB電視劇「巾幗梟雄」中的《義海豪情》，TVB電視劇「情逆三世緣」中的《意想不到》，他清唱當年參加TVB參賽歌曲《舊情綿綿》等等。而宋珮琪演唱的《冬天𥚃的一把火》和《酒干倘賣無》等等經典金曲，令觀眾聽出耳油，掌聲不斷，舞台燈光特技，更特顯歌手的精彩演出，兩個鐘頭的演唱會在依依不捨中結束。

製作組花絮

司徒美寶小姐與她的團隊和歌手，在演唱會當天，一起在賭場享用自助午餐，賭場的美食令他們垂涎欲滴，大家談笑風生，一場成功的演唱會，離不開團隊的齊心合力。製作團隊有：舞台總監：BillWoo，攝影師：NelsonTang、HutKwan、GaryKwan，燈光師：JoyceKwok,主理：MimiKwan，LouiseMok，錄影師：PeterWu。化妝師：AnnaYuen。

黃金4小時花絮

距離演唱會的前四個小時，是全體工作人員最忙碌的時候。午餐後，他們以最快的速度回到自己的崗位，以專業的態度開始緊張的演唱會準備工作。演唱會的靈魂人物司徒美寶小姐，她一邊交代籌備工作的細節，一邊讓化妝師幫她化妝和整理晚裝。全體工作人員各就各位整裝待發。

距離演唱會的前四個小時，是全體工作人員最忙碌的時候。午餐後，他們以最快的速度回到自己的崗位，以專業的態度開始緊張的演唱會準備工作。演唱會的靈魂人物司徒美寶小姐，她一邊交代籌備工作的細節，一邊讓化妝師幫她化妝和整理晚裝。全體工作人員各就各位整裝待發。

敖嘉年獨家專訪

敖嘉年香港無綫電視台部頭合約藝員，他在電視、電影、歌唱方面發展。2009年「巾幗梟雄」中飾演蔣必文，獲得萬千星輝頒獎典禮「飛躍男藝員獎」。2010年，他在「巾幗梟雄之義海豪情」扮演唐吉，又稱「排骨仔」，深入民心，並入獲萬千星輝頒獎典禮的「最佳男配角」最佳五強。

當年TVB招考DJ，他憑着嘗試的心理去試鏡，結果被錄取，從而進入娛樂圈。當年TVB舉辦歌唱比賽，他參賽的歌曲是張學友的「舊情綿綿」，而陳妙瑛是他的助選嘉賓，雖然他沒有獲獎，但讓觀眾留下深刻的記憶。最近在Facebook又可再次重溫他演唱的片段。

他非常感激李添勝監製給他機會和鼓勵，令他在演戲方面有新的領悟和啟發。他認為：獎項固然重要，但得到觀眾對他演技的喜愛、肯定和認同，才是最感恩。「排骨仔」角色帶給他很多美好的回憶。他將獎狀放在家中最顯眼之處，時刻提醒自己，要演繹更好的作品給觀眾欣賞。

他剛加入TVB時，第一齣電視劇是《封神榜》，當時他連劇本都不會看，當他翻開劇本，看到標誌着許多不同類型的符號，他好奇地問導演，這些符號是否要讀出來，導演驚訝地說：「靚仔，你不會看劇本嗎？這些符號代表的是表情和環境等等的記錄。」當時，在場的人，都捧腹大笑，令他非常尷尬，至今，仍銘記於心。

父親的薰陶自小就學習跆拳道、南方武術和大聖劈掛等。這次來西雅圖，司徒美寶帶他到墓園拜祭他的偶像李小龍，遊覽著名的西雅圖地標如：亞馬遜公司和波音博物館等等。西雅圖寧靜的環境和清新的空氣，令他感覺心曠神怡。

他注重健康，愛好運動，喜歡食素，他認為素食可以令腸胃更健康。為此司徒美寶帶他去了一間西雅圖的素食餐館。當他走進餐館，餐館的越南籍侍應生，便認出敖嘉年。最後，我們送了幾張敖嘉年的照片給他們，他們開心不已。

未來他將會向電視、電影和音樂方便發展。今年的十二月份，他在香港演出音樂劇《卿本佳人》。早前他在英國拍攝《葉問4》，曾在當地看了一齣出色的音樂劇。當時，他希望也有機會演出音樂劇。現在夢想成真，音樂劇將對他是一個很大的挑戰。期待他的《卿本佳人》和《葉問4》演出成功。他還將在TVB推出的新劇演出。希望他的演藝事業更上一層樓。