汽車標籤倡議：預算之爭還是重新考慮支出優先級？

（編譯Zita）如果選民贊成I-976倡議，以削減整個華盛頓的汽車標籤費用，反對者說州立法機關可能會因試圖回補資金削減而遭受重創，從而引發機構之間「飢餓遊戲」的競爭。

「當政府在飽足自滿時不會進行自我改革，」倡議發起人蒂姆·艾曼（Tim Eyman）在亞基馬先驅報（Yakima Herald-Republic）編輯委員會最近的一次辯論中說：「他們實際上只有在被選民挑戰時，才會重新考慮他們目前正在做的事情。」

隨著選民在週二舉行的選舉中寄出選票，各州議員開始考慮如何應對預算削減，而預算削減可能很快在定於1月開始的立法會議上占主導地位。假設這項措施能承受人們普遍預期的法律挑戰，並各方都同意，它將迫使明年及以後改變國家的支出。 I-976充分利用了納稅人對車輛登記成本的不滿，將許多汽車標籤的稅費降低至30美元。 它還將免除了購買車輛的0.3％的營業稅，取消地方當局收取的某些汽車標籤稅，並試圖廢除海灣公共交通局（Sound Transit）使用的汽車標籤稅。

這些變化將減少海灣公共交通局和州帳戶的資金，這些資金是計劃用來支付公路和高速公路工程、特殊需求運輸和華盛頓州渡輪等費用。 當前依賴當地汽車標籤費用的城市將損失大部分用於道路維護的資金。

削減還是增加新收入？

根據州政府的分析，I-976將減少州政府本財政年度的運輸資金約1.75億美元，下一財政年度減少約3.02億美元。兩年內的削減約佔2019-2021年州交通預算總額的5％，但該州的多式聯運帳戶受到的打擊最大。 與其他一些資金不同，該帳戶可以支付非道路項目（例如公交）的費用。

地方政府每年可能還會因當地的汽車標籤費用而損失約5800萬美元，並向立法機關尋求幫助。

「起初我可能只想直截了當，」市議會運輸委員會主席，史蒂文斯湖（D-Lake Stevens）議員史蒂夫·霍布斯（Steve Hobbs）說。「然後，就像『飢餓遊戲』般，機構或部門必須捍衛自己的財產。」霍布斯指將優先考慮現有道路和橋樑的安全和維護，以及為華盛頓州巡邏隊提供資金。新項目可能會被推遲或「無限期擱置」。

共和黨人指出近年來的稅收收入高於預期，並提出了將諸如營業稅之類的錢用於運輸的建議。市議會交通委員會排名共和黨人的亞基馬議員柯蒂斯·金（Yakima Sen. Curtis King）表示，「多式聯運必須開始支付部分份額」，指的是用戶為非道路項目（如公交）支付了多少費用，儘管他沒有提供具體建議 。

「我們需要聽取華盛頓州人民的意見，」奧林匹亞市議會交通委員會副主席安德魯·巴爾基斯（Andrew Barkis）說。「而不是通過增加更多的稅收來抵消他們所擺脫的稅收。」

面對州檢察長提起的長期競選資金訴訟，艾曼經常吹捧該州的「35億美元盈餘」，以彌補裁員的不足。 這個數字，根據最新的最新預測，目前約為31億美元，其中包括該州的雨天基金—即使是一些保守派團體也不願流失。

該基金大約有22億美元。 立法者需要五分之三的投票才能從該帳戶中支出，除非是發生災難性事件之後或在低就業增長時期。 其餘的9.52億美元儲備金不在雨天基金中，可以用來支付多個項目。

金融管理辦公室主任戴維•舒馬赫（David Schumacher）去年曾警告州政府，儘管華盛頓的經濟近年來發展迅速，但該州的稅制「未能跟上服務需求」。

州交通項目通常由與車輛有關的費用供資，例如汽油稅、汽車吊牌費和車輛重量費。 一些議員說，在反稅投票之後的緊接著的一天內，從一月份開始的為期60天的簡短會議中，認真討論新收入的可能性不大。

支出雨天基金或運營預算「於該州未面臨經濟衰退之時，正迫使其製定衰退政策和削減開支，」預算作家森-克里斯汀·羅爾夫斯（Den-Bainbridge Island）說，「到我們真正陷入全國性衰退時，它將使我們處於弱勢地位。」

艾曼本人去年未曾因立法者將錢轉移到教育而不是雨天基金而提起訴訟，但現在說他「只是接受他們確實不想存錢的事實。」艾曼在本月的一次採訪中說：「他們要麼花掉這些資金，要麼用30美元的標籤收回一些錢。」

不是首次降低汽車標籤費用

艾曼於1999年通過了第一個成功的30美元的汽車標籤收費措施，即I-695倡議。當時削減超出運輸範圍，因為汽車標籤收入被用於其他目的，例如公共衛生。根據當時的文件，損失約佔國家運輸預算的30％。

幾年後，議員們處理了後果，在某些地方回填了。到2002年，由於經濟衰退而猛烈抨擊，並提議取消回填。當時的州長加里·洛克（Gary Locke）警告說：「I-695的衝擊力將像波浪一樣滾滾而來。」

為了彌補對市縣的衝擊，議員們撥出了一些錢給地方政府，但是隨著時間的流逝，這筆錢有所減少。立法機關隨後開始將一些房地產稅收收入分配給城市和縣，但該計劃的收入少於他們曾經從汽車標籤獲得的收入。

根據華盛頓城市協會2005年的報告，農村城市遭受的打擊最大。為了應對，城市削減了計劃，挖掘了儲備，推遲了項目或通過了新的稅費。報告認為，結果是普通公民可能沒有看到許多對城市服務的影響，但是一些城市正在耗盡儲備。

該州的渡輪系統也受到了特別嚴重的打擊。華盛頓州渡輪公司損失了約16％的運營預算，並且面臨著四分之三的資本預算短缺。該機構削減了服務並增加了票價。該系統將用於維修和更換渡輪和碼頭的預算資金大量轉用於運營。

二十年後，面對另一個打擊汽車標籤費的倡議，該機構面臨的挑戰是熟悉的。老化的船隊對昂貴的新船提出了更高的要求。 在接下來的20年中，華盛頓州立渡輪公司的22艘船中的12艘將到達或接近其計劃壽命。