資優教育面臨審查 華州學生考試成績差距擴大

新的國家數學和閱讀測試成績已經出爐，儘管華盛頓的平均分數基本持平，但該州表現最佳和最差者之間的差距繼續擴大。根據週二晚些時候發布的國家教育進步評估（NAEP）的結果，在華盛頓八年級學生的閱讀中尤其如此。



每隔一年，全美四年級和八年級的學生都會參加NAEP—NAEP由聯邦教育部的研究部門管理，它通常被稱為「國家的成績單」—其中包括數學和閱讀測試。 今年，約有60萬名學生參加了評估，這是衡量學生學習能力的標準。 該測試還允許各州將自己與全國平均水平進行比較。



這報告在西雅圖，什至是全國內引起廣泛的討論：如何教育班中尖子以及如何幫助成績未及同齡的學生。例如，在西雅圖，學校官員和社區成員正在辯論是否結束學校的資優課程。同時，西雅圖學校官員還優先考慮對黑人男孩和青少年進行教育。西雅圖的黑人學生比同齡的成績落後三個級別以上。



在華盛頓所有參加考試的學生中，平均考試成績變化不大，甚至持平。唯一值得注意的是八年級閱讀，分數下降了大約6個點至266（評估以500分制進行評分）。這是國家趨勢，八年級平均閱讀成績下降了約4點，這是二十多年來的最大跌幅。



華盛頓公共教育負責人克里斯·雷克達爾（Chris Reykdal）指學生之間社會經濟地位的差異可能提供一些解釋，但他們不確定是什麼趨勢。



這些結果使一些教育專家感到驚訝，他們說閱讀分數在時間推移變化的可能性，會比數學分數較少。研究表明，學校在兒童閱讀學習中的作用比在數學要少，因此閱讀成績往往會保持穩定。華盛頓特區城市研究所智庫的教育數據和政策副總裁馬修·欽戈斯（Matthew Chingos）表示，「你不會期望在短期內看到這巨大的國家變化。」



數據告訴我們什麼：



華盛頓州八年級的成績差距最為明顯。在八年級閱讀中，成績最差的10％的八年級學生的平均分數要比成績最差的10％的學生平均低103分。這個差距比兩年前增加了13分，代表了同班成績最低者的分數急劇下降，而高分者的得分與上次相同。



數學得分的數據卻暗示另一個趨勢：華盛頓州表現最好和最差的差異隨著兒童年齡增長而擴大。例如，在四年級時，華盛頓表現最好的人比得分最低的人高84分。 但是到了八年級，兩組之間的差距增加到了108分。 全國范圍內都是相同的模式：四年級和八年級之間的差距從81分增加到102分。



在學科領域和年級水平上，亞裔學生達到測驗水平基準的比例高於任何其他種族和族裔群體。 該州的白人和亞洲學生，與識別為黑人、西班牙裔或美洲印第安人的學生之間存在很大的成就差距。 與2017年的最後一輪NAEP測試相比，這些差距保持不變。



數據沒有告訴我們什麼：



國家教育統計中心評估副專員佩吉·卡爾（Peggy Carr）說，不幸的是，該數據無法解釋為什麼某些情況下分數停滯不前，而另一些情況下分數卻下降。她說，在全國範圍內，這些趨勢在很大程度上跨越了種族和族裔群體。 她說，「因此，我們不能說這是由於人口的變化和變動造成的。」



雷克達爾說，為什麼四年級和八年級之間的數學分數差距會擴大還不清楚。 雷克達爾還表示，他對看到該州的閱讀成績感到沮喪，這暗示著幾年前為提高識字率而開展的努力（例如讓更多的學齡前兒童入學）沒有取得預期的效果。



其他人則表示，鑑於州議員最近決定向該州公立學校系統注資近10億美元，儘管如此，華盛頓州的分數可能會在未來幾年有所改善。

