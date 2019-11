電視紅星陳煒親臨溫市 隆重舉行《煒哥的盛宴》

By

(溫哥華消息)全城期待已久,令人食指大動的《煒哥的盛宴》已隆重舉行。除了有演技出色、廚藝精湛的「太平公主」陳煒遠道從香港而來親自設計垂涎欲滴的佳餚和示範晚宴菜式,盛宴更有動人歌聲相伴,以及與美女廚神零距離台上互動的機會,再加上令全場沸騰的大抽獎,所有現場嘉賓都留下既歡樂又難忘的回憶!

晚宴由《金曲忘不了歌唱大賽》勇奪「強強組合大獎」的高婕馨以「雨天」掀開浪漫溫柔的序幕,空靈嗓音圍繞全場。得獎隊友劉展偉接著獻唱「你是你本身的傳奇」,充滿力量的歌聲鼓勵大家勇敢追夢,在人生舞台上綻放光芒。二人接著以無比默契合唱「全部都给你」,直白而深情的歌詞緊緊觸動觀眾的心。

之後成熟一派《打響十人營》同學會郭旭嶸以經典金曲「真的愛你」打頭陣,不同年齡的嘉賓即時大合唱,場面感動。年屆七十卻越唱越強的何熒兒用攝人歌聲演繹「愛在深秋」,而巫桂菁則帶來節奏輕快的「愛定你一個」,甜蜜溫馨。三人最後送上懷舊金曲串燒,與觀眾一同重拾昔日情懷。

熱身過後,晚宴司儀何活權請出主角陳煒出場,大家頓時情緒高漲,歡呼聲不斷。首次踏足溫哥華這片土地,陳煒已經感受到觀眾的熱情,為了答謝加國粉絲的支持,親自示範一道她利用加拿大食材設計的晚宴菜式《養生有營焗鵪鶉》。可以現場欣賞陳煒的精湛廚藝,賓客可謂大飽眼福,各人更是全神貫注,生怕錯過任何一個步驟。除了焗鵪鶉,陳煒亦為晚宴設計了另外兩款菜式,包括《盛世太平劉伶鴨》及《大巴姐特色海南雞》配《不一樣冧姐油飯》讓嘉賓品嚐。

大合照 (左至右) 加拿大中文電台高級副總裁盧業瑂小姐、新時代傳媒集團總裁李方先生、陳煒、新時代傳媒集團副主席陳國雄先生及何活權先生。

歡樂盛宴當然少不了遊戲環節,陳煒亦盡顯親民的一面,與粉絲玩得手舞足蹈,娛樂滿分,台上台下充滿笑聲。多年來,陳煒在事業上一直是演戲兼主持雙線發展,兩年前再次扮演梅艷芳演唱「烈焰紅唇」及今年現身《流行經典50年》,到近期在《區瑞強名曲巨星真經典演唱會2019》任嘉賓,引起不少迴響,十一月更與一眾花旦應邀為賈思樂《Me and My Girls in Concert 2019》任特別嘉賓。這次溫哥華之旅,陳煒亦有大開金口,為現場嘉賓帶來福利,獻唱「終生美麗」及「漫步人生路」,歌聲婉約動聽,柔美細膩。最後,由新時代傳媒集團總裁李方先生致送紀念品,Q版廚師形象的陳煒畫像,配合溫哥華的美麗秋色作為背景,饒富意義,感謝她落力演出的同時,亦期待不久將來再次合作。

另一個晚宴高潮當然是大抽獎,全場氣氛熱烈,一班幸運觀眾除了獲贈豐富獎品滿載而歸,當中兩位大贏家更輕鬆帶走加拿大航空旗下全球任何一個航點的來回經濟客位機票各一張,而《煒哥的盛宴》亦在一片笑聲中不捨落幕!陳煒邀請好友李婉華、Dino@Solar及王賢誌早前於溫哥華一起拍攝的飲食節目「煒哥千里到會」,將於11月17日及24日晚上8時10分於新時代電視播出,大家不容錯過!

