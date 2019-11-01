秋至無聲，葉落無語，輪回的日子裡，一個轉身，又是一季涼秋。

清晨，在這閒散的時光裡，素裝而行，踏著晨曦的柳煙，漫步在河堤岸上，看秋風吹瘦河面，聽柳條遺落紅塵的點點心事。

喜歡這樣的一段時光，沒有喧囂，沒有牽絆，隔著凡塵瑣事，化作自由自在的閒人，無憂無慮，恬靜淡雅，任時間匆匆，世間滄桑，卻微笑不語。將所有的過往揉成一幀靜默的風景，猶如秋日裡深邃的天空，沉澱快樂與不快樂的心情。

秋日平靜的河面上，暴漲的河水已然退去，藏在河底滑頭滑腦的石頭也露出水面，有方的，有圓的，也有不規則的，總之是千奇百態，形態萬千，在這秋日裡一覽無遺。河邊的蘆葦叢，沒有褪去原本的顏色，依然賣弄著夏日的風情，給秋日的河面增添了幾分生機。堤岸上，那些叫不出名字的野草野花，有的彎下脆弱的身軀，應著季節的輪回枯萎老去，有的卻迎著朝陽努力生長綻放，絲毫不畏懼秋風無情的摧殘。最是讓人羡慕的就是那一叢叢的牽牛花，紫色的喇叭口，白色的喇叭筒，加上綠綠的葉子，雖然沒有高枝可攀傲立枝頭，卻沿著地面努力生長，不妖不豔，在朝陽的沐浴下，顯得格外的頑強、樸素、明澈和澄潔。就是這樣一朵朵樸素的牽牛花，不畏懼秋日陽光的摧殘，也不畏懼生活環境的艱難，不因自己的弱小而自卑，也不因出身荒野而消極，迎著陽光，努力綻放了自己所有的光彩，給每一個匆匆的路人帶來希望。即使沒人欣賞，依然興致勃勃。

午後的時光，泡上一壺清茶，看杯中舞者上下翻滾沉浮，慢慢地舒展，淡淡的茶香氤氳所有的氛圍，驅走平日的疲勞與困倦。輕輕呡上一口，溫潤的味道慢慢地詮釋著苦盡甘來的人生。翻開發黃的經卷，在一平一仄文字裡，看煙花三月的故事，品淡煙疏雨裡的情感，任憑每一份飄渺虛幻的情愫浸染心扉。於寂靜中思考和設計原本就不容易的人生之路。

人到中年，經歷過一些人間冷暖，閱盡千帆，也看慣了生活中的是是非非，才知道：人生，不過是一場優雅的旅行，旅行中的每一處風景，都有一個美麗而感人的故事，每一個故事都隱藏著許多快樂或不願提及的傷和傷後無休止的痛。

生活在紛紜繁雜的世界裡，總會遇到這樣那樣的人，也會有人對你的生活指手畫腳，說三道四，只要無愧於心那就無需爭辯，或喜或悲，都藏於心間，「寵辱不驚，看庭前花開花落，去留隨意，任雲捲雲舒」，淡然前行。

又是一季涼秋，開始學會了沉默，學會了審視，還原最初的自己。只想像牽牛花一樣於繁雜中以獨特的方式去生活，在晴空的曠野裡，自由自在地編織自己的夢，即使歲月荏苒，時光飛逝，一份閒情，也不會辜負秋日裡每一份純真的美。

作者：田野浪人