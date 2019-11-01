Photo: Tony Wong

今年，中部地區秋後才領略到伏天的酷熱，好一個「秋老虎」熱威盡顯，好在末伏結束後下了一場酣暢淋漓的大雨，驅散了籠罩在大地的熱浪，取而代之的是秋風送爽，清涼舒適的怡人氣息，秋高氣爽，萬里晴空，藍天白雲交相輝映。

秋天就這樣邁著輕盈的步子，帶著豐收的希望和喜悅靜靜地來了。

秋，蛻去了夏日的浮躁，靜謐而安恬，莊重而成熟。秋，是美麗的季節，金色籠罩五彩繽紛。秋，象徵著成熟，賦予深刻內涵，深情飽滿，韻味濃郁，既有秋的豐碩又有秋的滄桑和悲壯。

生活中並不缺少美，只是缺少發現美的眼睛。讓我們放飛心情，靜靜地品味濃郁秋色之美。

來到鄉間，放眼望去，金色的田野滿載農民豐碩的成果，稻子笑彎了腰，高粱漲紅了臉。陣陣秋風吹拂，沉甸甸的稻穗迎風起舞，稻浪一波又一波，恰是一副層層疊疊的金色畫卷。酷似小火把的高粱在風中歡快地載歌載舞，爭先恐後向人們含笑致意。

走進果園，紅彤彤的蘋果毫不掩飾示高顏值讓人心生愛意，橙色的橘子樂不可支地擠滿枝頭，紅燦燦的柿子猶如一盞盞小紅燈籠掛滿枝頭，毛茸茸的獼猴桃羞澀地探出腦袋看熱鬧，紅豔豔的石榴欣然綻出美麗的笑臉，一串串深紫色的葡萄如晶瑩的瑪瑙懸掛藤架，熟透的大紅棗像一顆顆紅瑪瑙鑲嵌在樹枝上，黃澄澄的香梨掛在樹上淡定從容，兩個為伴三個為伍的核桃齊聚枝頭…….好一副豐收的畫面，碩果累累。

信步花園，竟相開放的秋菊頓時映入眼簾。五彩繽紛，有的潔白如雪，有的黑紫如墨玉，有的黃燦燦美如金，有的碧綠如翠，有的粉紅，有的深紅，姿色優美，情態典雅 。細長捲曲的花瓣向四面八方盡情地舒展，遠觀猶如個個小巧玲瓏的「繡球」，雍容華貴，令人賞心悅目。淡淡幽香沁人心脾，讓人心曠神怡，瑟瑟秋風中無不是別樣美景，叫人流連忘返。

一株株相繼綻放的多彩木芙蓉在秋風中搖曳多姿，十分耀眼；大片紅色、白色花瓣反卷如龍爪的彼岸花綿延不絕，美不勝收；多姿多彩的「蘭中皇后」——蝴蝶蘭猶如彩蝶飛舞，給秋帶來勃勃生機；色彩豔麗的各色木槿花嬌豔無比，令人目不暇接；踏進桂花林，遠遠地，陣陣迷人的芳香撲鼻而來，一束束金黃色的桂花含笑枝頭，迎著縷縷秋風搖曳多姿，濃郁的香味令人神馳，叫人魂牽夢繞，讓人難以忘懷。

漫步城市街道和寬闊公路的人行道，耀入眼簾的是一排排亭亭玉立黃燦燦的銀杏樹，它們不分百日晝夜堅守崗位，用心呵護著城市街景美化公路，仿佛一排排整齊劃一的哨兵衛士傲然挺立。

走向山崗。放眼山野，層林盡染，萬山紅遍。火紅的楓葉熱情奔放，染紅了秋色，把秋的激情點燃，賦予無盡遐想。當落日映照，滿山楓葉紅如血，盡情展示著秋的美麗和風采，抒發熾熱情懷。當縷縷秋風如約而至，楓葉相擁著風兒翩翩起舞，默默地訴說著綿綿情意。

走進大漠胡楊。大片胡楊生長在金黃的荒漠之中，為這片寂寥的土地增添了幾分美麗與生機。茫茫大漠深處，秋天是胡楊林最耀眼的時節——金黃透亮，鮮豔奪目，精彩絕倫，美麗無比。當凜冽朔風漫捲大漠，顆顆胡楊不屈不撓，無畏無懼，體現了頑強的生命力和堅強的品格——生1 千年不死，死1千年不倒，倒1千年不朽。

「春華秋實」， 「萬美之中秋為最」。秋天，是一幅天然去雕飾的美麗畫卷，引人入勝。秋林映落日，晚風裹清涼，暮色浸染，香飄四溢。秋天，是甘甜的酒，是壯麗的詩，是動人的歌。藍天白雲，瓜果飄香，蘆花飛揚，盈盈秋水，溫柔明淨。夕陽西下，颯颯秋風，牧笛聲聲，明月高懸。

秋天的喜悅在心中流淌，金黃的色調是不變的情懷。秋天是寫不盡的詩情，讓人嚮往，令人陶醉，是美的畫意，情的訴說。撥動流淌歲月纏綿的琴弦，飄飛的秋葉在風中呢喃深情道別，秋蟬在延綿婉約的小河邊輕輕吟唱。秋月多情，把清輝灑向大地，向人們娓娓訴說前世今生不變的緣。

沐浴在銀白月輝之中，透出溫馨、寧靜、夢幻之美，浸潤心田，如醉如癡！喜愛這淡泊寧靜的秋色，鍾情於溫柔多情的秋韻! 願生命亦如此，摒棄太多的喧鬧和浮躁，靜享一片純淨的秋色，給生命一份成熟。秋是浪漫的季節，是醉人的詩篇，飽滿豐碩。恰如人生中年，經歷歲月的洗禮，滄桑的磨礪，日趨成熟，淡定而從容。

作者：明月文軒