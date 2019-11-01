黃百鳴麥嘉蘇春梅傾力演出 舞台劇《一代天嬌》圓滿落幕

(左起) 黎永強、省議員葉志明、何家慧、高志森和姚崇英。

(溫哥華消息) 由香港春天戲曲發展製作的戲曲音樂舞台劇《一代天嬌》，最近在卑詩省列治文河石劇院圓滿落幕。

《一代天嬌》由多倫多關德興長者樂園主辦，溫哥華中華會館協辦，以敘事形式描述粤劇名伶紅線女初出道至晚年的事蹟，陣容空前鼎盛，由紅線女的入室弟子蘇春梅演紅線女，一代笑匠麥嘉演粤劇名伶馬師曾，香港電影人黃百鳴演粤劇名伶薛覺先，這舞台劇的導演高志森亦參與演出。

(左起) 黃百鳴、麥嘉和蘇春梅傾力演出。

當晚蘇春梅在台上演唱她的師傅紅線女的多首名曲，例如《昭君出塞 》，令人聽出耳油，她表演櫻槍，神乎其技，更令人拍案叫絕，使台下掌聲雷動，由她演繹紅線女的故事，包括在舞台上的奮鬥，她的感情生活，她和兒子的關係，還有她波瀾壯闊的人生經歷，感人至深。

笑匠麥嘉充份發揮他的喜劇感，和黃百鳴，高志森等擦出火花，黃百鳴和麥嘉更在劇中演唱粵曲。落幕時encore 之聲不絕於耳，麥嘉和蘇春梅徇眾要求合唱多首粵曲，包括粵曲版的英文歌Feelings ，歌藝高超，而且非常搞笑，觀眾反應熱烈，是這場演出的一個反高潮!

溫哥華多位藝人包括仙杜拉、 高雄夫婦、張翼夫婦、張錚夫婦、田沃豐(日本仔) 、潘志文太太 等都來捧場，使台下星光熠熠。此外，無巧不成書，當晚的大會司儀蔡翊翎、主辦單位多倫多關德興長者樂園會長黎永強、溫哥華演出的總策劃何家慧，都是當年無線電視藝員訓練班的同學和師妹，三人都很高興能夠在溫哥華合作。

黎永強(左一)、仙杜拉(左四)、溫哥華影視人協會副會長陳美美(左六) 、何家慧(右六) 、高雄夫婦(右四及五)和田沃豐(右三) 。

「一代天嬌 」在溫哥華的演出收入，扣除支出後，分別捐獻給加拿大肝臟基金會、多倫多關德興長者樂園和加拿大長生學協會。卑詩省華裔省議員葉志明更蒞臨表揚主辦單位及工作人員，黎永強、總策劃何家慧、高志森和溫哥華中華會館理事長姚崇英，分別上台接受葉志明致送紀念狀。