黃百鳴麥嘉蘇春梅傾力演出 舞台劇《一代天嬌》圓滿落幕

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(左起) 黎永強、省議員葉志明、何家慧、高志森和姚崇英。

(溫哥華消息) 由香港春天戲曲發展製作的戲曲音樂舞台劇《一代天嬌》，最近在卑詩省列治文河石劇院圓滿落幕。

《一代天嬌》由多倫多關德興長者樂園主辦，溫哥華中華會館協辦，以敘事形式描述粤劇名伶紅線女初出道至晚年的事蹟，陣容空前鼎盛，由紅線女的入室弟子蘇春梅演紅線女，一代笑匠麥嘉演粤劇名伶馬師曾，香港電影人黃百鳴演粤劇名伶薛覺先，這舞台劇的導演高志森亦參與演出。

(左起) 黃百鳴、麥嘉和蘇春梅傾力演出。

當晚蘇春梅在台上演唱她的師傅紅線女的多首名曲，例如《昭君出塞 》，令人聽出耳油，她表演櫻槍，神乎其技，更令人拍案叫絕，使台下掌聲雷動，由她演繹紅線女的故事，包括在舞台上的奮鬥，她的感情生活，她和兒子的關係，還有她波瀾壯闊的人生經歷，感人至深。

笑匠麥嘉充份發揮他的喜劇感，和黃百鳴，高志森等擦出火花，黃百鳴和麥嘉更在劇中演唱粵曲。落幕時encore 之聲不絕於耳，麥嘉和蘇春梅徇眾要求合唱多首粵曲，包括粵曲版的英文歌Feelings ，歌藝高超，而且非常搞笑，觀眾反應熱烈，是這場演出的一個反高潮!

溫哥華多位藝人包括仙杜拉 高雄夫婦、張翼夫婦、張錚夫婦、田沃豐(日本仔) 、潘志文太太 等都來捧場使台下星光熠熠。此外，無巧不成書，當晚的大會司儀蔡翊翎、主辦單位多倫多關德興長者樂園會長黎永強溫哥華演出的總策劃何家慧，都是當年無線電視藝員訓練班的同學和師妹三人都很高興能夠在溫哥華合作。

黎永強(左一)、仙杜拉(左四)、溫哥華影視人協會副會長陳美美(左六) 、何家慧(右六) 、高雄夫婦(右四及五)和田沃豐(右三) 。

「一代天嬌 」在溫哥華的演出收入，扣除支出後，分別捐獻給加拿大肝臟基金會、多倫多關德興長者樂園和加拿大長生學協會。卑詩省華裔省議員葉志明更蒞臨表揚主辦單位及工作人員，黎永強、總策劃何家慧、高志森和溫哥華中華會館理事長姚崇英，分別上台接受葉志明致送紀念狀。

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