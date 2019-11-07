西雅圖面臨的下一個交通挑戰： 本週開始隧道費 千萬司機將轉向城市街道

（編譯Zita）無論您是否行駛99號高速公路，從11月9日（週六）開始的隧道通行費將成為成千上萬司機的一大挑戰。不想付費的駕駛者將改駛街道，預計索多（Sodo）和南湖聯盟（South Lake Union）之間2英里的城市街道將變得更加擁擠。



州官員警告說，第一週多達一半的隧道司機可能會嘗試其他路線，這是最壞的情況，但這種情況不太可能持續。華盛頓州交通部（WSDOT）收費項目工程師珍妮佛沙勒保瓦（Jennifer Charlebois）說，根據520高速公路浮橋收費的經驗，預計當前75,000名每日駕駛隧道司機中有35％會選擇其他道路。這意味著城市街道上將增加26,250輛汽車，而研究預測，與高峰時段相比，人們更可能轉移中午時間。



西雅圖交通部（SDOT）副市區機動性經理梅根·謝潑德（Meghan Shepard）說：「現時替代道路已經達到飽和，尤其是在高峰時間。」



從下午兩點開始到下午四點，是讓城市交通管理人員感到擔憂的關鍵時刻。西雅圖的大動脈，如美世街（Mercer Street），阿拉斯加大道（Alaskan Way）或第四大街（Fourth Avenue），提供了足夠的車道空間來容納避免隧道費的車輛。但是隨著車道的填滿，到下午四點，交通將陷入一波僵局。WSDOT雖然未猜測交通延遲時間，但一項過往環境研究曾預測，由於收費相關的溢出交通，地面上行駛的貨運卡車將延遲三到六分鐘。



西雅圖針對溢出交通的最佳防禦措施是降低收費，旨在讓駕駛者繼續使用隧道。通行費會在一天中的不同時間波動，從過夜和周末的1美元，到工作日早晨的1.50元和下午高峰的2.25元。相比最高以費4.30元的520高速公路，駕駛者可能較願意繼續使用隧道。



在北部，當新的I-405 Express在2015年啟動時，駕駛者支付高達10美元的費用，以節省平均10分鐘的時間。華盛頓特區國際橋、隧道和收費公路協會傳播總監比爾·克雷默（Bill Cramer）指，

當通行費開始時，轉移路線造成的交通動盪通常持續三到六個月，直到駕駛者逐漸返回收費道路為止。



當520號高速公路在2011年上開始收費時，每日車流量從103,000下降至68,000，即34％。人們轉駛到湖周圍的I-90浮橋或522高速公路，其他人則過境或留在家裡。如今，520的交通量比通行費啟動前低17％。