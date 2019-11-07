隨著新法律的生效 華州學區將拒絕未接疫苗的學生

（編譯Zita）從本學年開始，新例要求華盛頓學校拒收那些被父母稱因個人或哲學原因而豁免麻疹，腮腺炎和風疹疫苗接種的學生。在2019年初爆發的大規模麻疹疫情中，華盛頓立法者取消了這些豁免，但仍允許父母出於醫學或宗教原因而免除其孩子接種疫苗的權利。家庭必須在開始上學的30天內提交所需免疫接種或剩餘豁免的證明，否則有可能將其子女送回家。

但是現在，學年已開始兩個月，許多學區尚未確定現在要拒收多少學生。正常情況下，各區必須在11月1日之前向國務院衛生部報告其數據。那裡的官員將截止日期延長了一個月，以使各區有更多時間收納新的護士輸入疫苗接種記錄系統。

發言人蒂姆·羅賓遜（Tim Robinson）在一封電子郵件中寫道，西雅圖公立學校—西雅圖最大的學區—直到1月初才計劃開始拒絕學生。不過，公共廣播電台KUOW本週首次報導，該地區仍有大約十分之一的兒童最終會因缺少疫苗接種記錄而被留在家中。

「現在，大約88％的學生擁有完整的記錄，」羅賓遜說。 「工作人員正在努力把其餘5,700的記錄更新。」去年，來自美國衛生部的數據顯示，西雅圖的疫苗接種率（包括私立學校的孩子）約為87％。該市僅有800多名兒童要求豁免使用MMR疫苗。

公共衛生官員正在努力讓至少95％的人口接種疫苗，當兒童接種疫苗以達到該水平，可以使那些無法免疫的人（例如1歲以下的兒童或有健康問題的人）免於生病。發言人德文·費利克斯（Devin Felix）說，在伊薩誇（Issaquah）的1,000名學生中有69名沒有接種疫苗或缺乏適當的豁免。但辦公室發現了一些奇怪的事情：獲得宗教豁免的學生人數卻增加了一倍以上。

麻疹是一種極具傳染性的疾病，已於2000年在美國根除，但最近在包括華盛頓，明尼蘇達州，紐約和加利福尼亞州在內的十幾個州重新出現。年初，華盛頓西南部的克拉克縣爆發了大規模麻疹。到4月爆發爆發時，已有71人患病，其中大部分是未接種疫苗的兒童。在金縣，今年有十幾人感染了麻疹。自7月以來，沒有新的病例報告。

麻疹的再次出現引起了華盛頓州立法機構的注意，該立法機構於7月通過了新的豁免法。在新立法之前，華盛頓是允許對MMR疫苗進行某種哲學或個人豁免的17個州之一。該州仍允許個人豁免其他疫苗，如小兒麻痺症和百日咳。

公共衛生官員和研究疫苗的人說，縮小疫苗豁免法是讓更多兒童接種疫苗的有效方法，但目前尚不清楚華盛頓是否已經發生過這種情況。美國衛生部發言人朱莉·格雷厄姆（Julie Graham）表示，該機構要到明年春天才會公開發布疫苗和豁免數據。該部門的數據顯示，上學年大約89％的學生已經完成了疫苗接種。 5％的人大部分是對疫苗的個人豁免，但州記錄並未說明其中有多少豁免特別適用於MMR疫苗。