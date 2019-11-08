「溫哥華華裔小姐競選2019」記者會 十位佳麗閃亮登場

十位佳麗身穿優雅禮服在記者會首度亮相。

(溫哥華消息)全城矚目的年度盛事，「溫哥華華裔小姐競選」今年踏進第25年，傳承了過往二十多年大會為拔尖佳麗精心設計的訓練營，星級導師團合力打造了全面培訓，十位華姐將以全新姿態閃亮於12月4日的總決賽舞台。她們今天率先在記者會中公開亮相，一舉手一投足都散發著過人魅力，自然、自信，大方展示個多月的訓練成果。

記者會由袁號殷Chris及「溫哥華華裔小姐競選2018」季軍赫英彤Rachel主持大局，重返記者會舞台不禁讓Rachel憶起去年參賽的種種經歷。兩位主持首先邀請今屆總決賽司儀趙穎䝼及「溫哥華華裔小姐競選2017」季軍牛婷婷上台，搞笑之星遇上時尚達人，聯同大師兄廖德隆一同帶領十位佳麗跨越重重難關，邁向華姐冠軍寶座。接著身材高挑的佳麗以時尚服飾瀟灑登場，展現十足氣勢與獨特個性，繼而換上優雅連身裙作自我介紹，嬌俏明媚，青春逼人。

今年主題「You Are The One」，而每位佳麗亦各領風騷。1號鄭嘉恩，潮流觸角銳度，目標成為世界頂尖服裝設計師。2號張為依自小喜愛唱歌，藉比賽增進舞台經驗，為日後的歌手夢鋪路。年僅19歲的中英混血兒3號楊佳琪多才多藝，喜歡親自拍攝並剪輯影片分享日常生活點滴。維吾爾族姑娘4號古麗再比拉•阿布力孜，致力成為優秀的律師。畢業於New York Parsons服裝設計專業的5號賈丹妮是自由插畫師，銳意通過繪畫在遊戲和動畫界訴說女性故事。6號溫欣是藝術系學生，喜歡挑戰並敢於表達自己，課餘兼職模特兒及其他藝術工作。7號姚佳音文靜嫻雅喜歡閱讀，由內至外散發著東方女性獨特的古典美。8號馬鈺美麗堅強，擁有過人的商業頭腦，獨力在加拿大成功創業。中國及比利時混血兒9號宋珍妮曾於香港及新加坡兩大都會工作，國際視野廣闊。10號黄莉茵在卡加利出生長大，俏麗可人卻是空手道黑帶，蘊藏無窮爆發力。

(左起) 1號鄭嘉恩、2號張為依及3號楊佳琪。

(左起) 4號號古麗再比拉•阿布力孜、5號賈丹妮、6號溫欣及7號姚佳音 。

(左起) 8號馬鈺、9號宋珍妮及10號黄莉茵 。

劃時代女神出現必定有《超時空》男神相伴，近年在演藝圈人氣爆登的何廣沛將會遠道而來擔任「溫哥華華裔小姐競選2019」的特別表演嘉賓。這位無綫新紮小生在《超時空男臣》中自然又帶有喜感的演技備受注目，緊接著參演多部重點劇集，包括為他摘下萬千星輝頒獎典禮「飛躍進步男藝員」獎的《跳躍生命線》及早前全城熱播的《白色強人》，從此由「男臣」被封為新生代「男神」。今年更晉升男一，前途無可限量。喜見他與「二小姐」朱晨麗在新劇《大醬園》中「再續未了情」的同時，亦萬分期待這位男神遇上應屆十位華姐女神，美麗到不能的浪漫舞台。

「溫哥華華裔小姐競選」作為華人世界最享譽盛名的選美活動之一，除了本地傳媒，遠至香港的 TVB娛樂新聞台亦派記者前來採訪，記錄此盛事邁進25年的歷史性時刻。另外，在比賽當晚大會榮幸邀請到不同專業的典範人物出任評審，包括星級名廚韋兆嫻小姐、台灣著名藝人郭靜純小姐、舞蹈暨編舞家魏成欣先生、2018及2019世界自然健美錦標賽冠軍盧恩澤先生及最傑出加拿大移民獎得主龍志光先生。他們將肩負重任決定誰能脫穎而出，摘下冠、亞、季軍、晶瑩亮麗新星獎、最具魅力獎、最上鏡小姐、完美肌膚獎、優美體態獎及蕙質蘭心獎。

新時代電視每年都捐出「溫哥華華裔小姐競選」的製作，為本地不同的社福機構籌款。今年的受惠機構為卑詩癌症基金會 (BC Cancer Foundation) ，善款將幫助卑詩癌症中心購買「表面引導放射治療設備」，為癌症患者提供更精確的治療，並減少輻射及腫瘤周邊組織的永久損害。「溫哥華華裔小姐競選2019」總決賽將於12月4日(星期三) 假温哥華會議中心隆重舉行，晚上七時五十五分於新時代電視、城市電視、www.fairchildtv.com 及 www.talentvisiontv.com 同步現場直播，另外華姐官方 Facebook和Instagram會有精彩賽事即時更新。想貼身追蹤佳麗動態，請留意逢星期日晚上7時40分「熒幕八爪娛」內的「純美搜影」 及逢星期六西岸時間晚上8時，東岸時間晚上11時「楓華博覽」內的「佳人儷影」。