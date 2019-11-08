加華作協三作家獲獎 文學月會談創作心得

(左起) 任京生、姞文、梁麗芳、陳浩泉合影。

(溫哥華消息)加拿大華裔作家協會三位會員任京生、姞文、宇秀最近榮獲台灣的文學獎項，作協日前於溫哥華華埠富大酒家舉行的文學月會上，請三位獲獎者分享創作心得和獲獎感言。任京生獲台灣「僑聯文教基金會2019年華文著述獎」學術著述三獎，宇秀獲佳作獎；姞文獲台灣「2019屆全球華文文學星雲獎」短篇歷史小說三獎。加華作協陳浩泉會長代評獎單位向獲者頒發了獎狀、獎章和獎金。

任京生現為加華作協副會長,他的獲獎作品為專著《全腦開發學中文——漢語形象教學寶典》，他以「創作與創新」為主題發表了創作感言。

他介紹，《全腦開發學中文》一書的最大特點就是創新，主要表現在三個方面。第一，獨創了一套中文形象教學法。該書出版後，任京生應邀赴數十家大學、中學、中文學校、協會等教育機構舉辦講座，聞者均感新穎受益。有老師甚至說：「我教了幾十年中文，還沒想到中文能用這種方法教！」第二，以小說的形式來寫學術論著。把嚴肅、抽像的理論知識用生動形象的故事情節表現出來。第三，這是一部有關教學法的書，又是介紹漢語基礎知識的書。教學法和語法分屬於兩個不同的領域，不能用同一本書來闡述。但作者用小說的形式將二者巧妙地結合起來，用形象教學法把抽像的理論知識進行全面系統地翻譯和轉換，閱後使人恍然大悟、茅塞頓開，可謂一石二鳥。

姞文獲獎作品為短篇歷史小說《佛陀回家》。她在發言中介紹，她的獲獎作品為一短篇小說，展現了民國時期日本、南京政府、佛教界等幾大勢力為了爭奪佛祖舍利子而展開的驚心動魄的鬥爭。大部分內容是根據歷史史料所寫。姞文將於下月親赴台灣高雄出席頒獎禮。

宇秀的《我不能握住風》、《洛夫：大快朵頤而超拔於人間煙火》等三篇，以及《有一種可惡叫騙愛國》等三篇作品被台灣僑聯文教基金會評為佳作。當天她因事未能出席文學月會。

這天，畫家羅善權也介紹了他的一本英文新書，内容是有關乒乓球與柏金遜症的療治，此書將由谷世斌翻譯為中文出版。

文學月會出席者還有作協執行會長梁麗芳，副會長陳華英，理事陳麗芬、楊蘭、盧美娟，會員黃冬冬、梁兆元、曹小平、李愛英、禾稚、葉光亞、林偉芝，文友楊柳、曾素香等。