秋天的韻味 談笑在指尖

秋，就這樣按照季節的節拍，緩緩踱步而來，靜靜地驅趕著人們還在夏季的那股濃濃倦意。秋的韻味隨著陣陣秋雨，不斷地彌散開來，彌散在大江南北的大地，洋溢在廣袤無垠的田野裡，綻放在山水溪河湖畔間，徜徉於人們的心中。它蕩滌出了一抹抹秋天醉人的芳香，盡顯著一幕幕秋季的美麗。一場場的秋雨，更是一點點在置換著大地的容粧，曾經的蒼翠綠意漸次遠去，大地慢慢變成了金黃清新。秋在人們的面前，總顯現出一種厚實的穩，總展示出一副成熟的美景，它不像春那麼羞澀，也不像冬那麼內涵，更缺少夏那種袒露。秋把人們心裡對季節的思考蕩滌的明瞭、透徹、清晰，它了然於目，了然於心，了然於情，把秋的韻味展露的一清二楚。

在這個季節裡，涼爽的秋風，濛濛的秋雨，柔柔的陽光，秋葉秋草的枯黃，無處不散發著秋的韻意。秋風、秋雨、秋陽、秋葉、秋草黃，讓大地展現出另一種的美麗。這秋天的韻味裹挾在陣陣秋風裡，這風，涼而不寒，輕撫你的肌膚，撩撥你的髮絲，安撫著你躁動的心；秋天的韻味掛在天空中，空中明淨如洗，白雲飄浮，高曠悠遠，柔和無比；秋天的韻味回蕩在樹林裡，在脫落的一片片葉子中，無一不彰顯著一種沉澱的韻，內涵的美麗，這些葉子曾淺踏過流年，顯現過繁華，支撐過蔥綠；秋天的韻味展現在果園、田野裡，秋糧豐收，金黃滿坡，這是對冬春夏的回報，更是對辛勤勞作者的深情謝意；秋天的韻味還展現在中秋的夜晚裡，秋月圓圓，萬家燈火，家人、親朋相聚一起，在這裡盡情地展現著人間的溫情。

秋天，浪漫，純淨，總會讓人靜靜地去思索。秋風秋雨，依枝而行，隨心寫意，每落一筆都如歌如詩；秋陽秋葉，灑落大地，隨意塗鴉，筆筆都能讓人如醉如癡。秋的微涼，秋的蕭瑟，秋的落葉，秋的細雨，抒寫著一抹情懷，更讓人生有一份沉思。走過冬，迎來春，步入夏，闖進秋。秋風伴隨著婉約和清新，不停舞動飄逸。秋季，雖沒有春的溫暖，也沒有冬天的冷漠，更沒有夏的燦爛，但它在安逸恬淡中，用恬靜的溫和，渲染著陣陣馨香，用沉甸甸的夢幻，搖曳著成熟。秋在寧靜安詳裡，始終飄動著靈性的輕盈，遊走著花落的清幽；在金色的海洋裡，塗抹著繽紛的色彩，把一份清淡綻放在湛藍的空中。秋，能讓人生產生出一種炫麗，秋，也使歲月安然於靜美，秋，更讓我們的生活感到增添了一份沉甸甸的厚重。秋季，是一個滄桑的季節，也是熾熱和斑斕交集的季節，更是收穫豐碩成果的時候。倚在秋的季節裡，讓那風，那雨，那秋葉，那明媚，綻放於心，婉約成絲絲柔情繚繞心中。聆聽秋歌，醉於心扉；凝望秋景，滿眼含淚；低首讀秋，秋心氾濫；抬頭看秋，韻味滿目…… 生命的禪意在一抹秋色中流動，這秋，香染過流年的夢；繾綣著紅塵的情；穿透人們心靈的魂。流年似水，每個人都慢慢地行走在人生的道上。一生中曾有過許多的期待，曾有過許多的追求，曾經的追逐，待到歲暮向晚時，好像都成為了塵世雲煙，真正能有多少能夠帶走？一生中的起起伏伏，真真假假，不過都是水裡月、霧中花，待定睛細看時，早已是落地成沙；一世的年華，也不過是杯中酒盞裡的茶，泯一口，還沒來得及回味，便已是浪跡天涯。而今，在歲月的沉澱下，那滿腹激情和那悲歡離合，都不過是人間最尋常的煙火，行走於凡塵，繁華與凋零只不過是人生路上的一段路程。許多故事，除了自己回憶，誰也不會留意；許多無奈，除了自己沉默，誰也不會去談說；許多的東西，除了自己，誰也不會去懂得。忘記昨天，把握好今天，不管明天怎樣，才是最好的對待自己。人生的路上，不管天氣怎樣，始終給自己的生活一片晴朗;不管季節如何變換，始終讓自己的內心充滿鳥語花香。在似水流年裡，只管靜靜地品一盞新茶，靜靜地感受那茶的舒展，水的相融和茶味的撲鼻芬香，只要品的茶是愉悅歡心的，又何必去在意茶會淡，水會涼？就像在這美好的秋季裡，盡享這著秋給我們帶來的那份厚實和那份美麗。