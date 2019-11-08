西雅圖廚師聯手為移民權利籌款

11月是假期季節開始之時，不少人亦藉此回饋社會。然而，有什麼方法既能吃一頓美味的菜餚，又能幫助有需要的人？踏入Chefs + togetherSeattle第二年的活動，西雅圖將有80多家餐館—從餐廳，啤酒廠再到咖啡店—聯合起來為華盛頓人權非營利組織西北移民權利項目（NWIRP）籌集資金。



這些當地企業將在11月14日（星期四）利潤的10％捐贈給NWIRP，用於Chefs + togetherSeattle項目。Caffe Vita、Bar Hitchcock、Molly Moon’s、Sawyer、Bakery Nouveau、Rhein Haus和Westward等知名餐飲公司都是參與者之一。他們當天的菜單將保持不變，所以無論你選擇Fiasco的意大利面、Little Neon Taco的烤牛排，或是Joule的烤花椰菜，捧到你面前的美食也是意義深長。今年大會的籌款目標比上次更高，希望籌集超過60,000美元。因此，如果你又愛吃，又想支持移民權利倡議，下妨考慮光顧這些企業！



35年前，成千上萬的中美洲人逃離內戰的政治壓制和暴力，在美國尋求安全和庇護，促使NWIRP的成立。當時政府不想為難民提供庇護，相反，這些難民受到移民局遣返戰爭的威嚇和迫害。大多數人不僅沒有合法的代表權，也沒有資金聘請律師。他們被迫獨自面對驅逐的威脅和現實。



難民需要避風港。全國各地的許多教堂開始為中美洲難民提供庇護，這是對聯邦法律的公開蔑視。他們稱此回應為「聖所運動」（Sanctuary Movement）。在西雅圖，一些當地教堂加入了聖所運動。數以百計的中美洲人在西雅圖和紐約州周圍的教堂牆壁內找到了避難所。但是他們沒有受到保護—他們沒有法律代表，其中許多人將被驅逐回中美洲的混亂和暴力。



直至一小群人決心為在美國尋求安全的中美洲人爭取正義和法律保護。他們一起動員志願律師捍衛這些難民尋求庇護的權利。《移民管制和改革法案》通過後，來自世界各地的移民和難民迫切需要法律代表和倡導，才能從這項新法律中受益。隨著這項新立法，該團體希望幫到更多的人仕，從而啟動了NWIRP。

