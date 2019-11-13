子彈高速火車將在西北太平洋出現？

（編譯Zita）上週在華州舉行的降低汽車登記費的投票使交通預算陷入困境。但是，西北太平洋鐵路的擁護者仍然堅持推出行駛波特蘭、西雅圖和不列顛哥倫比亞省溫哥華之間子彈列車的倡議。



微軟上週四（7日）與美國高速鐵路協會一起在總部舉行了一次由國家決策者火車製造商和鐵路支持者參加的會議。在卡斯卡迪亞鐵路峰會上，人們熱衷於建造一列能從西雅圖到波特蘭（或從西雅圖到溫哥華）的彈頭列車。



華盛頓州交通部部長羅傑·米勒（Roger Millar）哀嘆該州的公路、橋樑、渡輪和有軌電車「正朝著失敗的滑坡上走」，提出了在專用軌道上建造超高速鐵路的理由。



「當我們在華盛頓州重組時，考慮投資500億美元用於超高速鐵路上，」米勒說，「您認為我們高速公路的發展能跟得上經濟增長和人口的增長？這不會發生。這不可能發生。」米勒估計，從俄勒岡州邊界到加拿大邊界的每個方向在5號州際公路上增加一條車道，將耗資約1,080億美元。



「1080億美元，我們在每個方向上都有另外一條車行道，從波特蘭到溫哥華仍然需要整天的時間，」米勒說。「但如果將投資在超高速鐵路上，這濃縮到兩個小時。那是改變遊戲規則的東西。」



華盛頓州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）在會議上補充了對高鐵的認可。出席會議的州參議員馬科·利亞斯（Marko Liias）說，他並不認為選民的反稅收情緒會受到挫折。



俄勒岡州，華盛頓州，不列顛哥倫比亞省和微軟公司目前正在合作研究治理和融資方案。該研究是在今年夏天進行的商業案例分析之後進行的，該商業案例分析認為該項目是可行的，並且保守估計每年至少有170萬人次的乘客量。



目前，各州和全省都沒有致力於建造高速火車。可行性研究描繪的願景要求火車以新獲得的通行權以最高時速250英里/小時的速度行駛，該通行權具有寬闊的隧道和高架軌道。



在小組討論中，一位戰略顧問說，我們確實知道單靠車票不能負擔。週四還出現了許多其他融資思路，包括可能征收的碳稅，交通擁堵定價，業務合作夥伴關係或未來車站周圍開發的特殊財產稅評估帶來的收益共享。