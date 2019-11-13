微軟在招聘女性和少數族裔方面取得進步

（編譯Zita）微軟發布的一份報告顯示，該公司僱用了更多的女性和少數族裔，並強調這家全球最大的軟件製造商仍然面臨的持續多元化挑戰。



根據報告，在2019財年，女性員工數量增長了12％，其中技術職位增長了18％，微軟高管職位增長了15％。不過，女性僅佔總勞動力的28％。在美國，只有4.5％的員工被標識為非裔美國人或黑人，而6.3％的員工被標識為西班牙裔或拉丁人。非裔美國人或黑人工人的數量增加了17％，而西班牙裔或拉丁裔工人的數量則增加了13％。



「對於我們開始看到公司各個層面取得進展，我感到非常鼓舞，」該公司首席多樣性主管林賽·雷·麥金太爾（Lindsay-Rae McIntyre）說。「但是我們不會因此放輕腳步。」週二披露的統計數據不包括微軟收購的但獨立運營的公司，例如GitHub和LinkedIn。



今年早些時候，微軟的女員工在詳細的電子郵件中抱怨他們被貶低和被歧視的行為。從那時起，該公司成立了一個員工辯護團隊，並增加了調查人員的數量，因此可以更快地處理索賠。麥金太爾說，9月，微軟啟動了針對經理的培訓計劃，以幫助他們照顧和指導員工。



三年前，微軟發表了一篇博客文章，宣佈公司每向男性支付1美元，具有相同職務和級別的女性就得到99.7美分。該披露導致人們對方法缺乏透明度提出了抱怨，一些僱員指出，女性晉升的頻率降低了，因此就算相同水平衡量工資，都沒有解決到真正的問題。



該公司週二發布了最新數據，顯示截至9月，在美國，具有相同職稱和級別的男性每賺1美元，女性就賺1.001美元。在美國，少數族裔員工的白人同業收入為每1美元，他們則收入1.06美元。不過，麥金太爾表示，微軟需要做更多的工作來解決女性和少數族裔的晉升頻率。



「對於同等水平和工作，我們確實有同等報酬，這對我們很重要，」麥金太爾說：「如果您查看整個組織，我們肯定還有更多工作要做。」

