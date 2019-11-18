相信大家都曾被老師或家長要求，有空去讀讀《鋼鐵是怎樣煉成的》這本書，但更顯然我們的家長或老師也都期望我們能成為保爾•柯察金式的人，或能從他的身上獲取無限的能量，為今後的生活、以後的人生得以保駕起航。

大家眾所周知，有些書或有些歷史中的人物，他們都是有時間、空間的局限性的，那同樣的一種精神，放在當時的社會或置於如今的社會所產生的影響是否會一樣呢？讀過此書的人，或許讀完此書會激情高昂，誓必會不怕困難，堅持心中的理想而不懈奮鬥。但我們在現實的社會中，難道僅只是需要精神食糧來不停的慰藉我們的思想嗎？換言之，如果我們只是一味的空喊一種口號，一貫的臆想一種行為，而不誠摯的付諸於實際的行動，那這種精神只是被膚淺化、表面化，又好似我們又不覺「褻瀆」了本書作者前蘇聯作家尼古拉•奧斯特洛夫斯基通過本書所傳達給廣大讀者的人生真諦。因而，我們只有透過表像獲取本質，從這本書上獲取了實質精神食糧後，再把這種精神融會貫通到我們的生活中，使它真正的意義、真正的思想發揚光大，從而激起我們在面對困難時的強大動力，去真正的戰勝困難。所以，我們讀書不能只死讀書，而不去活學活用，只停留在表面。

在我們周圍，應該有很多這樣的例子。簡單的來講，比如，我們的小學老師會讓學生背一定量詞語的釋義，但小學生是真的能否理解這個詞語嗎？我們買衣服總聽銷售員說這衣服是怎樣怎樣的好，但我們是的確能瞭解這衣服的品質「好」嗎？又或許「道貌岸然」道聼塗説，我們也總能從其中悉數獲得一些所謂大家眼中的常識，一些所謂「好」的標準，但如果不加深入的分析、判斷、領悟，只停留在表面，很顯然，我們也只能從其間獲得些許皮毛，「以詐傳詐、以訛傳訛」，就像這本書，這本好書《鋼鐵是怎樣煉成的》，如果不把這種精神去真正的運用到我們的工作生活中，那同樣對我們來說，讀後收益近歸於零。既浪費了時間，又浪費了精力。那我們要怎樣做才能的的確確滲透這本書的內涵呢？我們要怎樣才能好好理解學習以致運用達到真正的學到這本書作者所傳達給廣大讀者的實質精神呢？我們要怎樣才能不辜負了作者對廣大讀者的深切期望呢？

相信大家，也會問這一系列的問題，但大家的經歷、生活經驗可以明確的告訴我，這就是我們看完這本書的體會是不一樣的。所以，我們也不能要求所有的人必須都按照書中所體現的精神或按套路去詳加模仿或只在某個片段只抓住所需要的一些實質精神。那我們應該怎麼辦呢？一個人屬於一個個體，所以我們應該根據自己的實際情況來具體的考慮思量這個問題，而不只是簡簡單單的去盲從。故，我們應分析，在生活中有那些不足或欠缺需要這種精神來完善。如，生活中，我們是否花錢總大手大腳，有今日沒明日，從不考慮後果，或只簡單的靠自己的節省來過日子，而不拿出實際行動去捍衛自己思想的這種行為，那麼在讀完本書後，是否應該想一下，自己的這種行為或此種狀況是怎樣造成的，又難道不應該試著去真正的學著戰勝自我呢？這作者前蘇聯作家尼古拉•奧斯特洛夫斯基通過本書所傳達的主要精神呢？那我們又還是否可以從其中獲得一些途徑或方法來走捷徑呢？

顯然，真的沒，那我們還需要學習這本書嗎？還需要一遍遍去認真的閱讀領悟嗎？但大家也應該清楚，一種健康的思想、一種正確的精神只有讓她真正的滲入到我們的骨髓裡，才能主動地支配我們的行為，漸而改善我們的生活，並不斷的讓我們的生命煥發異樣的神采。我們應該怎樣做呢？那就是，在面對困難時，我們可以想一想它，通過自己的意志，使自己充滿必勝的信心、成功的信念，從而去真正的克服它、戰勝它。如，生活遇到拮据時，我們可以想一想它，通過自己的行為，使自己堅信生活的理念，從而去確實開展行動，規勸自己為生存而不懈努力；學習中遲滯不前時，我們可以想一想它，通過自己的領悟，使自己回歸初心，砥礪前行，從而更加堅定自己的思想，達到學習的最終目的，獲得人生的成功。

有人說，人生應是豐富多彩的，但「從一而終」的人生誰又能說是個錯誤？因而，與其把大把的光陰放在許多事情上，不如去真正的植入一種精神、一種思想滲入到我們的骨髓中，漸而全面去改善我們的生活，煥發人生的精彩，就比如《鋼鐵是怎樣煉成的》這本書所體現出的思想一樣，「戰勝自我！」

作者：一念放下