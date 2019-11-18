這個秋下清風怡爽，春柳曼舞輕劃水面，秋風輕柔，花香滿園，靜的只能聽到，秋枝上清脆的鳥鳴，和那一灣湖水潺潺的流水聲，朦朧的湖水，綠水流翠，湖水流韻荷葉舞蹈，蓮蓬、菱角、蓮藕香，那水浪湧動著秋韻，一望無際的秋荷鋪天蓋地的瘋染，在風裡向著遠處緩緩的伸展，向著唯美的秋韻而去。

一陣秋風掀起，那秋雨、秋花、秋葉、藤枝、秋果曼妙豐盈，醉了江南的小城、幽巷、鄉間、村舍，綠墨盈染的江南，處處渲染都是秋……

風一程，雨一程，秋染飄絮桂花香，那一簇簇桂花樹點綴在小城的林蔭、花榭亭閣，青石板的小路兩旁，花絮繞肩，花香沁，花葉交織流水淌，湖邊蘆絮搖曳，蒼鷺、野鴨、魚鷹、水鳥嬉戲在河面上，河水泛漣漪，鯉魚跳石橋，秋雨一陣醉石塘，一葉小舟穿行在河面，往那秋染飄絮詩韻而去。

藍天白雲，遠山含黛，風吹蘆葦稻花香，麥浪翻滾沉甸甸，秋風怡爽山花豔，一灣山間清泉飛流直下，瞬間潤了秋枝、山花和籬笆，漫了山下的池塘。秋瘋染，秋雨綿，蟹肥膏黃魚米鄉；夜色濃、丹桂香，秋的螃蟹橫行霸道，也悄悄的爬上了岸；馬兒跑，牛羊壯，多情的秋水漫過曠野森林，溪流漫過黃昏的石拱橋，草肥楓紅滿城渲染，樹木纏香物語瘋染，秋風起時層林盡染，身臨其境心氣爽，我真是醉在了秋天裡了。

動情走進你秋色的大地，五穀豐登，享受你垂蔭間熟透的秋果，飛身擁抱你群山起伏的高峰；擁抱你綠樹瘋長的一季，擁抱你桂花飄絮的江南， 秋的江南總是那麼的美麗。

隨著中秋節的到來，每逢佳節倍思親，夜到中秋圓月掛，一壺佳釀對坐飲，鄉愁、思鄉、念親人，一素圓餅寄相思，那一枚的圓月漲滿了湖，三五好友相聚，乘著夜色暢遊在湖面，秋風撩來湖水蕩漾，你一盅，我一杯，交杯換盞抒情懷，江南的秋月真圓，江南的秋風讓我陶醉，秋水蕩波，水中晃月，在這秋夜裡搖曳著甘甜的芬芳，那小船漂流在水面，穿過湖心亭，彎過外婆橋，淌過秋樹搖綴的江南小鎮，水草蒼蒼，白露為霜，秋水伊人，紅葉楓染，那一抹楓紅落滿了池塘。

秋總是美的，寂靜湖水，垂柳拂水，水浪柔柔，凝著江南的煙雨，一頁荷韻，一片楓葉，一首孩時的歌謠，一份秋水流韻的心情，竹海搖曳，秋風柔綿，歲歲秋山，歲月靜好，一眼望不到邊的秋色田壟，此時的大山秋花浪漫，開的正豔，輕輕的倒映在水中央，那風輕柔，緩緩掠過，一場潺潺的河水，一排垂葉拂水的流韻，美的讓我窒息，我的江南被片片紅楓嫣染了，層層疊疊鋪滿了小城鄉野，厚厚的，落滿了鄉愁的記憶，於此，我已身臨其境，被秋傳染了。

秋日靜好，遠山含黛，墨染江南，秋空的雲朵像牧冬的羊群，宛如流際在雲間的詩韻，好似仙女下凡飄然而至，秋陽閃閃點綴著湖韻，秋柳下的一塘湖水微波起伏，在一縷秋陽的妖嬈下，輕踏水面悠然舞起，那一股水流聞風舞蹈，瞬間漫溢的湖水濕潤了青岸的秋草，秋波、水浪、垂柳、豐盈彌漫的荷葉，在風裡不斷的延伸，如蕩漾在一泓秋湖裡的一潭柔波，在荷塘裡搖曳著秋的幸福。

秋總是很美，遠山褐綠，薄霧濛濛，青山樹木纏香，水墨丹青，墨染江南，秋朦朧，霧一簾，青山古城豐古韻；水一簾，花一簾，這夢裡柔情江南雨；山一程、水一程，曼妙株簾楓紅一片，風被秋色傳染了，快了、快了，等到金秋十月，我邀你去紅楓渲染的深處去浪漫。

我在秋的深處等著你……

作者：張敏