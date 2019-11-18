雷安娜愛的啟航演唱會精采落幕 為華宮安老院籌得善款逾2萬元

雷安娜演繹了多首經典名曲。

(溫哥華消息)香港歌手雷安娜假列治文河石劇院(River Rock Show Theatre)，舉行的《雷安娜愛的啟航演唱會》最近精采落幕，為華宮安老院重建計劃籌得$26,386。

雷安娜「愛的啟航」演唱會是為了紀念去世的母親，因為雷安娜的母親一直教導她要關懷和愛護長者，她希望將這份愛心延續下去，捐款支持華宮安老院，為本地的長者服務盡一份綿力。華宮安老院是非牟利安老機構，專為因長期病患而需要接受全天候醫療及生活照顧的長者，提供全面的個人護理及適合華人文化的安老服務，為加強「華宮安老院」對長者的照顧，「華宮安老院重建計劃」在 2016 年啟動，預料耗資近七千三百萬元，需要向社區籌集五百萬元的善款，在原址興建一幢十層高的大廈和 一幢三層樓的樓宇。

雷安娜和表演嘉賓Aldus(右)合唱一首她的經典名曲《人在旅途灑淚時》。

當晚雷安娜先唱了一首節奏強勁的快歌，然後再演唱多支名曲，包括《彩雲曲》、《無奈我心亂如麻》、《殘夢》、《心𥚃日記》、《做一個木頭人》、《舊夢不須記》等，她還為觀眾演繹了多首國、粵、英文經典名曲，像《一水隔天涯》，《風的季節》、《但願人長久》、《鮮花滿月樓》、 《不羈的風》、《親密愛人》、Dancing Queen、Sunny、

Can’t help falling in love等。有多位本地歌手擔任表演嘉賓，包括Shooting Star idol、Aldus和Carolyn Bailey ， 雷安娜和表演嘉賓Aldus合唱一首她的經典名曲《人在旅途灑淚時》，又和Carolyn Bailey合唱多首名曲，使演唱會高潮迭起。

雷安娜與表演嘉賓合攝。

雷安娜打趣說自己首次踏足舞台，是她還只有四歲的時候，家裡的餐桌就是她的舞台，她就在這個「舞台」上演出，展開了她的歌唱事業!

演唱會的陣容一時無兩，音樂總監是香港著名音樂人盧東尼，担任和唱的是唱作人雷有曜，此外，名歌手仙杜拉，影視紅星李婉華等都特意來捧場，使台下也星光熠熠。 雷安娜應觀眾要求Encore了一次，然後又和音樂總監盧東尼向觀眾揮手道别，再和現場觀眾大合照留念，演唱會在一片歡樂氣氛中落幕。