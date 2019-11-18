圖片提供：VMO

(溫哥華消息)溫哥華大都會交響樂團（VMO）即將登場的流行樂經典精華慈善音樂會，是一次四方合作的破天荒難得邂逅。

定於十一月十七日晚上七時三十分在列治文河石劇院（River Rock Casino Theatre, 8811 River Road, Richmond）舉行的這場音樂會，與列治文扶輪社合作，為國際扶輪根除小兒麻痺計畫募款。本地張姓音樂人Spencer Cheung的夢幻樂團（The Dream Continues）和呂．莫漢樂團（Loig Morin & the Band），將與謝建得領導的大都會樂團同場獻演共十首最為經典的流行樂曲。

從法國移居溫哥華的音樂家呂．莫漢將在音樂會上帶來驚喜。他的最新專輯《川流》（La Rivière）去年推出後，濃濃的法蘭西風味令加拿大音樂界為之驚艷。謝建得建議他改編一個交響樂版本，雙方展開了合作。在這次音樂會上，觀眾可以看到他們合作擦起的火花。

至於十首經典歌曲，它們有一個共同主題，也就是「邂逅」。其中，加拿大殿堂級創作歌手李歐納．柯恩的不朽傑作〈哈利路亞〉，雖然歌名和歌詞帶有濃濃宗教意味，實際上所謳歌的卻是邂逅所愛和失去所愛。

六十年代的經典情歌〈目不轉睛愛上你〉（Can’t Take My Eyes Off You）則以簡單直接的方式描寫邂逅愛人的喜悅。還有五十年代初的〈忘不了〉（Unforgettable），可說就是一見難忘的心情速寫。

相遇而相愛，愛得難捨難離的情歌更是俯拾即是，例如一九七零年代風行一時的〈如果你現在就離開我〉（If You Leave Me Now），以至九零年代在日本為「永遠的偶像」松田聖子迎來歌唱生涯第二個巔峰的〈好想見你〉（あなたに逢いたくて）。

早在一九五零年代中問世的〈餘情未了〉（Unchained Melody），到了一九九零年代初因採用於電影《第六感生死戀》（又譯《人鬼情未了》）才迅速竄紅，電影中的戀人陰陽相隔依然愛得難分難解。

來自音樂劇《悲慘世界》（Les Misérables）的〈我曾有夢〉（I Dreamed a Dream），是劇中剛遭解雇、流落街頭的工廠女工回想往日美夢的哀歌，開頭不忘提到「盲目的愛情」，大抵就是一見鍾情吧。

〈紐約，紐約〉是馬丁．史柯西斯執導的同名電影的主題曲，這部歌舞片講述兩個音樂人在紐約邂逅而最終黯然分手的愛情故事。歌曲後來經「情歌聖手」蘭克．辛納屈演繹後成為了他的代表作之一。

這次音樂會也將演奏的〈搖滾卡農〉（Canon Rock），可說是曲目中的一個異數。它是台灣搖滾樂手張逸帆從古典音樂作品〈D大調卡農〉改編而成的搖滾版本。這首本是純音樂作品的卡農自八○年代以來成為了婚禮上最受歡迎的曲目之一，因此也跟愛侶的邂逅沾上了點關係。

電影插曲〈彩虹之上〉（Over the Rainbow）來自以同名童話故事書為藍本的經典電影《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz），片中的小女孩追尋勇氣、善心和智慧而展開一個奇幻歷險故事。人生本來就是一個尋尋覓覓的歷險故事，不曉得會跟誰邂逅，可是總是在盼望一個彩虹之上的理想世界。在這次慈善音樂會高奏這首名曲，不是適合不過嗎？

VMO慈善音樂會與流行樂邂逅(VMO charity concert: an encounter with pop classics)

日期：11月17日(星期日)晚上7時30分

地點：River Rock Show Theatre, 8811 River Rd, Richmond, BC

查詢及訂票電話：(VMO Box Office) 604.876.9397

網頁: https://vmocanada.com/2019/10/20/vmo-charity-concert-an-encounter-with-pop-classics/

電郵: tickets@vmocanada.com