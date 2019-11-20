太平洋西北地區「薪酬最高」CEO T-Mobile 萊格里將退位但不會退休

（編譯Zita）T-Mobile週一表示，其具有超凡魅力和直言不諱的首席執行官約翰·萊格里（John Legere）在上任8年後，將於下年4月辭職。萊格里不會續簽4月30日到期的合同。取而代之是在公司工作7年的現任總裁邁克·西維特（Mike Sievert）將接任其業務。



多年來，萊格里一直努力完成T-Mobile與Sprint的合併。儘管這交易仍面臨很多的不穩定障礙，相信於僅餘在任時間內，他還能有機會看到T-Mobile斥資260億美元收購Sprint—聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission）本月初批准了這項合併，但是一組州檢察長提出的反托拉斯訴訟仍在挑戰合併，並計劃於12月開始審判。



「這個消息對我們與Sprint合併並將其整合到T-Mobile的計劃沒有任何改變，」萊格里週一在電話會議上說。「當我們與Sprint的合併結束時，邁克將有機會加強『Uncarrier』戰略。」



萊格里說過渡期正在進行中，但合併的無休止拖延使T-Mobile很難找到宣布該計劃的窗口。西維特表示，T-Mobile已為12月的反托拉斯試驗做好了準備，如果合併失敗，它會制定應急計劃，以實現其在其他行業之前利用和出售廣泛的5G的目標。



在萊格里的領導下，T-Mobile成為美國增長最快的運營商之一。曾經被AT＆T和Verizon所超越，T-Mobile在實施了靈活的套餐和類似Netflix計劃的交易後便吸引了大公司的客戶。它超越了Sprint，成為美國第三大電訊公司。



萊格里去年是太平洋西北地區薪水最高的上市公司負責人，他說自己不會坐下來放鬆。上週，CNBC傳出謠言稱，萊格里正在談判中領導飽受困擾的聯合辦公公司WeWork。當時，T-Mobile和萊格里保持沉默，但週一，萊格里否認了會談。



T-Mobile表示，此次合併將使其釋放出廣泛的、可訪問的5G並縮小城鄉數字鴻溝，從而為T-Mobile帶來一批新的鄉郊客戶。根據最近的季度報告，如果與Sprint合併，T-Mobile將擁有超過1.3億客戶，這將使T-Mobile成為美國第二大運營商。

