手術室霉菌問題導致六人成亡 西雅圖兒童醫院CEO承認：「我們失敗了！」

（編譯Zita）西雅圖兒童醫院首席執行官週一透露，自2001年以來，有14名患者被曲霉菌感染，其中六人死亡。這歸咎於醫院未能識別出感染情況與手術室空氣過濾系統（HVAC）之間的聯繫。



兒童醫院首席執行官傑夫·斯珀林（Jeff Sperring）博士說，醫院認為較早的感染是孤立的事件，但最近的病例促使工作人員重新審視。「回想一下，我們應該早點察覺事件的聯繫，」他在新聞發布會上說。「簡單地說，我們失敗了。」



十幾年前，尤金（Eugene）和克拉麗莎·帕特諾（Clarissa Patnode）認為醫院的空氣過濾系統直接導致他們12歲女兒的曲霉菌感染，並變成永久性殘疾。



「這讓我感到噁心，」帕特諾一家的約翰·萊曼（John Layman）在接受採訪時說。「我們整個案子都是關於HVAC的問題，似乎從未解決過。」這個家庭沒有回應評論。



法庭記錄顯示，當時兒童醫院積極地否認了這一指控，並在法庭上與家人進行了近三年的戰鬥。 該訴訟於2008年達成和解，金額不詳。週一，在新聞發布會之後，該醫院的發言人沒有回答其他問題。這間舉世聞名、受業內醫生追捧的醫療機構自五月來，一直在努力消除其空氣系統中的黴菌。



根據疾病控制與預防中心的數據，曲霉菌是一種常見的黴菌，在室外和室內都有，在人們日常呼吸時不會導致生病。 患有肺部疾病或免疫系統較弱的人，尤其是器官或乾細胞移植患者，罹患曲霉病的風險較高，其範圍從輕度到嚴重，肺部或其他器官會表現過敏或感染。



西雅圖和金縣公共衛生部公共衛生官傑夫·杜欽（Jeff Duchin）說，在美國住院期間發生的曲霉菌感染尚未得到廣泛報導或確認，而且醫院HVAC系統中對曲霉菌的了解還很少。



頑固霉菌



在與曲霉菌和空氣處理系統相關的七宗感染和一宗死亡事件後，兒童醫院表示，它追溯到以前的病例，並在2001年至2014年之間發現了七宗相關感染和五宗死亡。近年來，兒童醫院已採取預防感染的措施，受到了監管機構的審查。 2017年10月，國家衛生部的檢查員認為該醫院嚴重違反了其「執行和監控有效的感染預防程序」的規定。在檢測到曲霉菌後，醫院於2018年6月關閉了兩個手術室和一個設備儲藏室，為期三天。它認為，黴菌的出現是由於手術室牆壁上的小縫隙造成的。



醫院官員將今年5月發現的另一次感染，歸因於空氣處理單元中的小型空氣過濾器的間隙。國家檢查員於5月30日訪問了兒童醫院，並指出該醫院未能充分維修其空氣處理裝置和排氣扇等缺點。該州簽署了兒童醫院的計劃來解決這些問題。

該醫院當時已關閉所有手術室，並於7月4日重新開放。兒童醫院首席醫學官馬克·德爾·貝卡羅（Mark Del Beccaro）表示，當時對患者的風險「非常低」。然後，11月10日，醫院透露再次在其三個手術室中發現了曲霉菌。醫院在兩天後確認，一名外科病人生病了，正在監測第二名病人是否可能被黴菌感染。醫院於11月13日關閉了剩餘的手術室，以對它們進行消毒並檢查為房間提供服務的空氣處理系統。



為了應對今年出現的一系列黴菌問題，醫院關閉了一個空氣處理單元，並對另一個空氣處理單元進行了清潔和消毒。醫院在五月訂購了新的空氣處理機，在本週到達。斯珀林週一說，醫院現在已經訂購了第二套空氣處理系統。此外，醫院還為三個手術室安裝了新的空氣過濾系統。 他指，新系統現在將擴展到所有14個手術室。



該醫院表示，自7月4日以來，它每週至少對手術室及附屬區域的黴菌孢子進行一次測試，並將會每天進行。自7月4日手術室重新開放以來，約有3,000名患者接受了手術。



醫院發言人說，兒童醫院正在推遲計劃中的手術，並將患者轉移到其他醫院，包括兒童醫院的貝爾維尤的地點、威斯康星大學醫學中心、港景醫療中心、瑞典醫學中心和塔科馬的瑪麗橋兒童醫院。她說，在西雅圖地點為患者進行的意外手術將在醫院的其他地方進行。



「嚴重關切」



2002年12月，帕特諾患有腦瘤的12歲女兒從亞基馬（Yakima）來到當時稱為「兒童醫院和地區醫療中心」。根據法庭記錄，醫生們經過八個小時的手術切除了腫瘤，但隨後她的大腦和脊柱感染了曲霉病。家人質疑女兒若在無菌環境的手術室中怎會受到感染，於是他們在2005年起訴了兒童醫院。帕特諾的律師收集了廣泛的證據，包括前工作人員對手術室中空氣處理系統狀態和維護的證詞。



從2002年10月至2003年3月，醫院建築和工程經理瑪格麗特·布朗（Margaret Brown）在一份宣誓聲明中說，「感染控制人員告訴她，曲霉菌是一個問題，」並補充說，「我對醫院的重症監護系統如何影響其患者人數感到嚴重關切。」在向上級主管表達了自己的擔憂之後，布朗在聲明中說：「我突然被通知不再需要在醫院提供服務。」



根據該家庭律師的訴詞，曾任該醫院首席工程師的肯·約翰遜（Ken Johnson）看到「黴菌在風機盤管和排水盤周圍生長，活禽和死禽以及糞便堵塞了進氣系統。」



醫院律師協會辯稱，受帕特諾聘請的專家無法證明曲霉菌已經進入手術室，或者維護問題導致了女兒的感染。他們在2008年的法院文件中辯稱，帕特諾聘請的專家無法確定「手術前空氣中的黴菌」數量，而專家無法確定「到底有多少進入手術室」。



在駁斥約翰遜的證詞時，醫院的律師辯稱「無法證明存在禽鳥糞便」導致了女孩的感染，因此他們對空氣處理單元的洩漏和積水問題提出了異議，稱約翰遜和布朗無法「具體說明這些洩漏發生的時間或地點。」



一名法官同意駁回帕特諾的某些要求，但裁定可以對「與曲霉菌的來源及其如何通過HVAC進入手術室有關」進行審判。 醫院及其家人於2008年8月達成和解，金額不詳。十年後的現在，兒童醫院也面臨著類似的訴訟。 一名十幾歲男孩的父母於上月末起訴醫院，稱醫院「未能採取合理的審慎措施防止曲霉菌感染」其兒子，導致他殘廢。



醫院發言人上週在回應訴訟時表示：「我們仍然致力於通過法律程序與這個家庭合作，並在我們所知道非常困難的時期為他們提供支持。」