華州溫室氣體排庫量 繼續呈上升趨勢

（編譯Zita）根據最新的州清單，隨著科學家對氣候變化發出越來越嚴峻的警告，華盛頓州的溫室氣體排放量繼續呈上升趨勢。根據國家生態部週二發布的數據，2017年是可獲得信息的最近一年的排放量，與2016年相似，但與2015年相比增長了約1.6％。



該報告稱，運輸和建築取暖產生的排放上升抵消了其他部門的經濟收益。數據表明，隨著該州繼續快速發展，引領該州走向更加綠色的未來將是多麼艱鉅的挑戰。



生態部發言人安迪·懷恩克（Andy Wineke）​​表示，即使每位居民的排放量下降了，總排放量的趨勢仍在上升。



「華盛頓州的經濟蓬勃發展，人口不斷增長，」懷恩克說。「但是，如果我們要減少溫室氣體排放，就必須全面減少溫室氣體排放。我肯定會看到謹慎樂觀的理由，但挑戰的規模並未縮小。」



去年，氣候專家就變暖對世界的影響發出了嚴峻的警告，並呼籲改變人類行為和世界經濟的社會變化。聯合國政府間氣候變化專門委員會呼籲在能源系統、土地使用、城市和工業設計、運輸和建築使用方面進行「迅速而深遠的」改變。



美國全球變化研究計劃（US Global Change Research Program）製作的報告詳細介紹了全國範圍內的預期氣候影響。西北太平洋地區預計將出現更多乾旱和更多極端降雨事件。如果不控制排放，高溫可能會導致鮭魚失去棲息地，破壞櫻桃等西北作物，並導致更多的野火。



議員們在最近的立法會議上採取了幾項措施，以減少華盛頓在未來幾年的溫室氣體排放。州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）今年簽署了一系列法案，到2045年將擺脫華盛頓化石燃料發電的電網。根據生態學數據，發電量佔2017年華盛頓排放量的近17％。



幾家為華盛頓居民服務的燃煤發電廠即將下線。 蒙大拿州Colstrip燃煤電廠的四台機組中有兩台計劃在未來幾個月內關閉。 TransAlta的Centralia電廠的燃燒器將於明年停止燃煤。議員們還制定了新的大型建築物能源使用保護標準，並逐步淘汰了製冷中使用的氫氟碳化合物。懷恩克說，此舉最終將使全州排放的二氧化碳當量減少約100萬噸。



「作為一個州，我們向前邁出了一大步，並通過了美國最強勁的100％清潔能源法案和最強大的一攬子脫碳法案，」州議員魯汶‧凱雷（Reuven Carlyle）說。「我們可以在運輸和其他領域做同樣水平的工作。」



參議員道格·埃里克森（Doug Ericksen）指出，該州現在的碳排放量比2000年少，當時的排放量達到1.086億公噸的峰值。埃里克森說，與世界其他地區相比，華州對溫室氣體的影響微乎其微。他擔心迅速向清潔能源過渡可能會導致電網可靠性問題。



「這實際上只會影響到我們排放量的10-15％，」碳排放華盛頓董事會主席道格·雷（Doug Ray）說，該委員會在2016年的投票中提出了一項碳稅計劃，但被選民拒絕。 「他們錯過的部份是運輸部門。 我們什麼也沒做。 但我們為此做好了準備：我們的電力已經是低碳了。」



凱雷表示，控制著州議會兩院的民主黨人正在考慮制定有關清潔燃料標準，更嚴格的碳排放目標的政策，並正在修改交通的融資方式以促進運輸。「我們必須加快前進的步伐，」她說。「這就是我們時代的道德和政策要求。」

