華州立大學兄弟會男生 警察接報前4小時已死亡

（編譯Zita）惠特曼縣（Whitman County）驗屍官說，這名19歲的華盛頓州立大學（WSU）兄弟會會員於11月12日在普爾曼的Alpha Tau Omega房屋中去世，死亡時間為警察和醫務人員到場前約四個小時。



驗屍官安妮·皮勒斯（Annie Pillers）週二在一封電子郵件中指出，來自貝爾維尤（Bellevue）的塞繆爾·馬丁內斯（Samuel Martinez）於凌晨4:30死亡。據報馬丁內斯昏迷不醒、呼吸困難，警察和醫護人員於早上8:35到達林登街兄弟會。在醫務人員到達之前，其兄弟會會員在幫他進行心肺復甦術。



死因裁判官辦公室和鉑爾曼警察調查員正在努力確定他的死亡原因和方式。警方最初表示死亡可能與飲酒有關，後來又補充說死亡似乎不涉及煙霾。星期二晚上，有200多人在雨中聚集在兄弟會房屋外面，在燭光下為馬丁內斯（Martinez）守夜。許多朋友和兄弟會員在活動中分享了關於馬丁內斯的回憶。



WSU主席柯克·舒爾茨（Kirk Schulz）週一晚間宣布，Alpha Tau Omega暫時處於被除名狀態。舒爾茨在一份聲明中寫道，WSU學生事務工作人員已經開始調查，並正在與兄弟會的國家總部合作，他寫到：「任何紀律處分將由WSU的社區標準程序決定。」



WSU發言人菲爾·韋勒（Phil Weiler）週二在給《每日新聞》的電子郵件中寫道，Alpha Tau Omega 的暫時除名狀態意味著該組織不能作為WSU組織運作，也不能作為WSU的附屬章節。他說：「更具體地說，除名狀態的定義是扣留大學服務和特權，例如大學設施的使用和租賃、信息技術服務、壁上運動、學生參與兄弟與女生會中心的組織活動。」這一直有效到大學完成調查。



為了回應馬丁內斯的去世，WSU兄弟會理事會在整個學期的其餘時間都暫停了所有兄弟會和聯誼活動。舒爾茨在聲明中提醒學生注意該大學的「良好撒瑪利亞人準則」，如果學生向警察或WSU工作人員舉報過量情況，則可免受紀律處分，就算是醉酒或不清醒的人也將受到保護。這類似於州法律，該法律為尋求過量醫療援助的受害者和旁觀者提供法律保護。

