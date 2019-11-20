黑明專訪：早餐爸爸的可持續美食戰略

文 | Susie

主廚黑明，一位入廚26年，先後在兩岸 (太平洋沿岸) 、四地（上海，香港，廈門和西雅圖）坐鎮經營的嚴謹大廚。他膚黑心熱，人狠話不多。同時也是12年堅持無歇，4000多天愛心烹煮不重複的「早餐爸爸」，痴心十足的女兒奴。多重身份和角色在黑明先生身上融合，正如他創始的「黑明· 越界食尚」，海納多個地域、國界、食材和烹飪手法，博採眾長，並使其相得益彰。

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「早餐爸爸」的稱號聽起來輕鬆可愛，但背後卻是少有人能做到的自律與堅持。為了兩個心愛女兒的營養攝入，黑明先生每天早上6時起床準備精緻美味的愛心早餐，一做就是12年！一篇名為《這位父親為女兒做早餐，4000天不重樣！》的文章曾先後火遍人民日報、環球時報、中國新聞網、人民網、中國日報等國內知名媒體，引起數萬粉絲強勢關注，也讓「早餐爸爸」的稱號深入人心。很多網友更是隔空喊話：「這位別人家的爸爸，您還缺女兒嗎？」



就在今年，「早餐爸爸」的同名新書也終於如期面世，裡面65天愛心早餐的詳細食譜相信可以為無數初為人父母的爸媽提供最營養又豐富的愛心烹飪之選。



但凡能在江湖留下名號的人自有值得推崇的過人之處。對黑明來說，用營養早餐陪伴女兒是對家的小愛；用新派廈門菜俘獲蔡瀾、陳曉卿等一眾食界高人是對烹飪的大愛；而用可持續發展的理念專攻葷素搭配，打造最健康合理的低碳美食就可以稱得上是對世界的博愛了。



在今年的2月2日，黑明先生躋身中國名廚七人代表團，受邀赴美參加了由中國良食基金與美國五大高等學府—耶魯、哈佛、康尼狄格大學、麻省大學、美國烹飪學院—以及Google 共同參與主辦的「食物領先論壇：2019世界名校新年盛宴活動」。七位中國名廚來自中國北京、上海、浙江、廣東和福建五地，秉承著健康膳食和食物可持續發展的科學理念，為大洋另一邊的美國學子和食客奉上了代表中國各大菜系的新年中餐盛宴。在此期間，黑明先生的招牌菜之一—廈門薄餅—以其85%素和15%葷的科學營養搭配完美契合了耶魯大學的可持續計劃（Yale Sustainable Food Project） ，成為當之無愧的「健康中國菜」，同時更是以其色香味俱全的精湛呈現引起了當地學生們的數度圍觀和讚嘆。



低碳美食與低碳出行一樣，都是低碳生活的關鍵構成部分，更是節省能耗，緩解地球負荷的重要一環。耶魯大學的這次健康美食踐行計劃有著非比尋常的社會意義，而它只邀請了中國主廚參與的事實也有力說明了其對中國美食的認可和尊重。身為七人代表團之一的黑明先生每當說起此事，都有溢於言表的驕傲和民族自豪感。



也正是因為這次成功的跨洋展示和西方食客的廣泛認同，黑明先生一鼓作氣把他的廈門美食開來了西雅圖！從中國的東南沿海到美國的西北沿海， Hey Ming 將靠海吃海，「吃當季，吃在地」“的廈門傳統與西雅圖冷水海域的生猛海味們完美牽線，為西雅圖的中美食客們呈上了最健康生鮮的極致味道。



食材新鮮健康，料理用心考究，做大人和小朋友都可以安心享用的廈門美食，是黑明先生和他的西雅圖團隊的初衷和一以貫之的目標準則。所以，如果你想體驗征服了蔡瀾和陳曉卿，葷素搭配符合國際黃金比例的廈門薄餅，或者想嘗試祖國正宗海鮮大廚的跨洋獻藝，又或是想帶自家娃娃體驗下早餐爸爸的愛心料理，實現人在西雅圖就能體驗正宗廈門海味的福利專享，那就心動不如行動，行動不如食指大動，趕緊去黑明家大快朵頤吧！

