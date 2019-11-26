火雞節傳統大餐 五味盛宴學會做

感恩節除了大吃大喝，它的真諦在於與家人朋友團聚，並藉著這時節表達我們的感恩之情。我們常常會忘了自己有多幸運；不懂得對他人或生活心存感恩，以為這份幸福是理所當然的。然而，這頓美味的節日晚宴其實源於歷史上一段人們耳熟能詳的故事：1621年，生活在美國東北部的早期移民和美洲原住民舉辦了一場盛大的慶祝活動，時間持續了整整三天。人們用豐盛的美味來分享豐收的果實，慶賀豐收的喜悅。

香烤多汁火雞



烤火雞可是感恩節的明星菜，沒有它，哪還是一頓完整的感恩節大餐呢？依照這道菜譜做出來的火雞多汁鮮嫩，即便留過夜，也一樣美味。



食材：4千克整隻火雞、14片培根、4 枝墨角蘭、200 克白麵包、2根芹菜、3蘋果、50克核桃、1雞蛋、300 克根芹、3胡蘿蔔、400毫升雞湯、100毫升稀奶油、50克黃油、鹽、胡椒粉、橄欖油



將烤箱預熱至160攝氏度。向火雞內外抹上鹽和胡椒粉調味。將培根切丁，摘取墨角蘭葉子並粗略剁碎。將白麵包、芹菜稈和蘋果切丁。 將培根放入煎鍋中煸炒至酥脆。加入墨角蘭，繼續煸炒片刻，盛出備用。 將白麵包、蘋果丁、芹菜丁和炒好的培根以及核桃拌勻。加入雞蛋，攪拌至均勻。多放些鹽和胡椒將餡料調味。 將拌好的餡料填入火雞肚中。 使用廚用麻繩，將火雞腿緊緊地綁在一起。 在火雞上抹一層厚厚的橄欖油。 將根芹削皮後切丁，胡蘿蔔和蘋果切丁。 將塞好餡的火雞放入烤盤中並將胡蘿蔔丁、根芹丁和蘋果丁放在火雞四周。放入預熱好的烤箱中，以160攝氏度烤2-2.5小時，期間分3-4次注入雞湯。最後半小時將烤箱溫度提高至200攝氏度使火雞上色。 然後，將火雞放入大淺盤中，靜置10分鐘左右。同時，將烤盤中的湯汁過濾至鍋中，加入稀奶油和黃油煮沸，然後繼續煮1-2分鐘，期間持續攪拌製成醬汁。可用火雞搭配醬汁享用。

香煎抱子甘藍

抱子甘藍在近些年回潮是有理由的。它們處理起來不費事，能搭配多種菜餚，且味道甚佳。



食材：400克抱子甘藍、1胡蘿蔔、¼ 根芹、10克歐芹、½ 茶匙糖、鹽、胡椒粉、肉荳蔻（粉）、煎用植物油



將胡蘿蔔和根芹去皮，切碎。摘取歐芹葉，並切成細絲。去掉抱子甘藍根部，摘掉變色的葉子。去掉根部時選擇合適的角度，削去薄薄一層，或者一片片剝掉葉子。 用中溫加熱適量植物油，放入抱子甘藍、胡蘿蔔、根芹與糖，翻炒8-10分鐘，直至食材略呈棕色。加入歐芹。加鹽、胡椒粉與肉荳蔻粉調味後即可享用！

奶油焗土豆



在感恩節的餐桌上，任何形式的奶油土豆都會很受歡迎。這道菜可以做成小份，也可以放到大鍋中做大份。



食材：700克土豆（表皮光滑）、500毫升稀奶油、1瓣大蒜、¼ 茶匙肉荳蔻、潤滑用黃油、鹽、胡椒粉



將烤箱預熱至170攝氏度。將烤盤先用大蒜擦一遍，然後再用黃油塗一遍。 可根據需要將土豆削皮，然後切成薄片。將土豆片放入烤盤，擺成樹形。 在稀奶油中多加些肉荳蔻、鹽和胡椒並攪拌均勻，倒在土豆上。放入預熱好的烤箱下層，以170攝氏度烤40-45分鐘至金黃色。冷卻5分鐘後即可享用。

四季豆焗蘑菇



這道菜是經典的感恩節佳餚，你會愛上這四季豆和炒洋蔥的組合的，更不要說這道無需烘焙的食譜製作起來有多簡單了。



食材：700克四季豆、250克蘑​​菇、3片培根、150克洋蔥、250克紅蔥、1瓣蒜、70克黃油、70 克通用麵粉（分次使用）、400毫升蔬菜高湯、200毫升鮮奶油、10克迷迭香、½ 茶匙糖、¼ 茶匙肉荳蔻（磨碎）、鹽、胡椒粉、冰塊用於汆燙、植物油用於油炸、10克夏香薄荷（分次使用，可選）



切好四季豆。可根據個人口味，將一半的夏香薄荷加入裝有鹽水的大鍋中煮沸。將四季豆汆燙 2 分鐘。然後放入加入水和冰塊的大碗中。約 1 分鐘後從冰水中取出四季豆，靜置備用。 將蘑菇切成四瓣。洋蔥切碎。再將培根、蒜和紅蔥切碎。 在大鍋中加熱黃油。用中高溫煎培根 3 – 5 分鐘，直至培根呈金黃色。加入洋蔥、蒜和蘑菇，繼續煎炒 4 – 6 分鐘，直到蘑菇不再釋放任何湯汁。加入一部分麵粉，繼續煸炒 2 – 3 分鐘，並徹底攪拌。倒入蔬菜高湯，加入奶油。可根據個人口味，加入剩下的夏香薄荷，以及迷迭香、糖和肉荳蔻。高溫加熱 5 – 7 分鐘，至醬汁微稠。加鹽和胡椒粉調味。 放入四季豆，繼續煮 2 – 5 分鐘。 在小鍋中用中溫加熱少許植物油。將紅蔥裹上麵粉，放入小鍋中油炸，直至金黃酥脆。放入墊上紙巾的盤中備用。將四季豆和蘑菇醬汁倒入烤盤，頂部撒上酥脆的紅蔥便可立即享用了。

格魯耶爾乾酪黑椒空心鬆餅



每個感恩節餐桌上都會有一籃子餐包輪流遞給每個人，今年我們可以嘗試製作溫熱、膠黏且芝士滿滿的空心鬆餅哦！



食材：50克格魯耶爾乾酪、20克香蔥、3雞蛋、350毫升全脂牛奶、50克融化好的黃油、200克麵粉、1茶匙黑椒粉、1茶匙鹽、潤滑用黃油



將烤箱預熱至220℃。用黃油稍微潤滑鬆餅烤盤。剁碎香蔥，擦碎芝士。在大量杯中混合雞蛋、牛奶和黃油，攪拌均勻。 加入格魯耶爾乾酪、香蔥、麵粉、胡椒和鹽，攪拌均勻。 將空烤盤放到預熱好的烤箱中加熱5分鐘。取出烤盤，倒入麵糊，約半滿。烤25分鐘，或直至麵糊呈深金棕色。在烤好之前，切勿打開烤箱門。靜置幾分鐘放涼後，將鬆餅從盤中取出即可擺盤上菜。盡情享用吧！

（資料來源：網上）