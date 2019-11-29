法官命令擱置汽車標籤法案

（編譯Zita）在西雅圖和其他人辯稱他們的法律訴訟反對這項法案的情況下，金縣高等法院法官星期三裁定，這項由選民批准的削減汽車標籤稅的法案被擱置。



馬歇爾·弗格森（Marshall Ferguson）法官發布了一項命令，暫時中止了I-976號倡議的實施，該削減汽車標籤稅的倡議由選民批准，原定於12月5日生效。該命令指示該州繼續收取汽車稅，並將這筆錢分配給使用這些費用的政府機構。



I-976經全州53％的選民批准，試圖將許多車輛登記費降低至30美元。這是長期反稅收激進主義者蒂姆·艾曼（Tim Eyman）提出的最新倡議，他譴責了針對該倡議的訴訟，指這對選民來說是「一記耳光」。



西雅圖、金縣、加菲爾德縣交通運輸管理局和其他一些團體對此措施提起訴訟，聲稱該措施違反了州憲法，應在合法鬥爭進行期間擱置。 這些組織表示，減低汽車稅換來對交通服務的資源縮減將對他們帶來直接傷害。



華盛頓州總檢察長辦公室正在捍衛選民批准的措施。法官在週三的命令中說，質疑這一倡議的團體已經表明，他們很可能在憲法挑戰中勝出，他們在辯論中認為選民所看到的投票標題誤導了人們。



由州總檢察長辦公室撰寫的標題語言說，I-976將廢除、減少或取消某些車輛稅，並將年度汽車標籤費限制為30美元（經選民批准的費用除外）。實際上，該計劃將廢除城市收取本地汽車標籤稅的權力，無論其是否經過選民批准。



該命令不會就標題是否具有誤導性有最終決定，而是表明各團體可能在該問題上獲勝。該命令指出，法官基於這些理由否決該倡議並非「已成定局」。該州反駁說，倡議的標題可以是一般性的，只要它能使選民警惕該措施中所包括的主題，以便使他們看起來更深入。在命令中，法官權衡了主動削減的稅收與削減這些稅收的危害，但後來法院裁定該措施違憲。



根據州政府的分析，I-976將減少州政府本財政年度的運輸資金約1.75億美元，下一財政年度減少約3.02億美元。兩年內的削減約佔2019-2021年州交通預算總額的5％，但該州的多式聯運帳戶受到的打擊最大。 與其他一些資金不同，該帳戶可以支付非道路項目（例如公交）的費用。



地方政府每年可能還會因當地的汽車標籤費用而損失約5800萬美元，並向立法機關尋求幫助。



艾曼於1999年通過了第一個成功的30美元的汽車標籤收費措施，即I-695倡議。當時削減超出運輸範圍，因為汽車標籤收入被用於其他目的，例如公共衛生。根據當時的文件，損失約佔國家運輸預算的30％。



幾年後，議員們處理了後果，在某些地方回填了。到2002年，由於經濟衰退而猛烈抨擊，並提議取消回填。當時的州長加里·洛克（Gary Locke）警告說：「I-695的衝擊力將像波浪一樣滾滾而來。」



為了彌補對市縣的衝擊，議員們撥出了一些錢給地方政府，但是隨著時間的流逝，這筆錢有所減少。立法機關隨後開始將一些房地產稅收收入分配給城市和縣，但該計劃的收入少於他們曾經從汽車標籤獲得的收入。



根據華盛頓城市協會2005年的報告，農村城市遭受的打擊最大。為了應對，城市削減了計劃，挖掘了儲備，推遲了項目或通過了新的稅費。報告認為，結果是普通公民可能沒有看到許多對城市服務的影響，但是一些城市正在耗盡儲備。



該州的渡輪系統也受到了特別嚴重的打擊。華盛頓州渡輪公司損失了約16％的運營預算，並且面臨著四分之三的資本預算短缺。該機構削減了服務並增加了票價。該系統將用於維修和更換渡輪和碼頭的預算資金大量轉用於運營。

