西雅圖沙拉餐廳疑為大腸桿菌的爆發源頭

（編譯Zita）在本月，至少有六人在西雅圖Evergreens餐廳進食後，被檢測出大腸桿菌呈陽性。公共衛生官員認為，這與長葉萵苣的全國爆發無關。



官方認為，疫情可能與Evergreens有關，因為這六個人曾於11月5日至11日在這間沙拉連鎖餐廳的餐廳吃飯。不過，他們的結果尚未定論，另外兩名懷疑受感染的人指沒有在該餐廳用餐。許多生病的人還報告說他們吃了不是來自Evergreens的生蔬菜。



來自四個案例的測試結果表明，他們的共同來源與加利福尼亞州薩利納斯種植的長葉萵苣（romaine lettuce）引起的爆發不同。官員們正在等待其他案件的結果，但他們相信疫情的爆發可能是運往連鎖店的產品受到污染所致。



據《公共衛生》（Public Health）稱，這六人報告在先驅廣場、大學區、唐人街國際區和市區（第三大街和馬里恩街）的連鎖餐廳就餐，所有這些餐廳的食品安全性評級都很高。 該機構正在與州和聯邦農業官員合作，以查看他們是否可以識別供應鏈中的污染源。



大腸桿菌的症狀包括血性腹瀉，胃痙攣和噁心，通常持續數天。 據公共衛生部稱，有一人因爆發而住院，但全部人已康復。訪問過Evergreens工廠的調查人員指沒有觀察到與大腸桿菌傳播有關的源頭。根據疾病控制和預防中心的建議，Evergreens餐廳已從他們的商店中扔掉長葉萵苣。



為了減少感染大腸桿菌的風險，官員們說人們應該避免食用未煮熟或未經消毒的食物和飲料，應定期清洗接觸食物的表面，在準備食物之前洗手並清洗新鮮農產品。

