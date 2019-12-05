西雅圖 10 間必去的甜甜圈店

西雅圖除了以優質的咖啡而聞名，這個城市對甜甜圈的熱愛程度亦不遑多讓。無論是經典口味、新潮款式、有機本地食材、連鎖熱點，還是家庭式的麵包店，市中心和周邊地區都有相當多的選擇。以下十間甜甜圈店，堪稱是近期最火熱的地點，愛甜點的你都去過了嗎？



1. Frost



https://www.frostology.com/#doughnuts

位於Mill Creek的Frost最初只推出紙杯蛋糕、馬卡龍和鹹味食品，後來憑著其一試難忘的甜甜圈，更為讓人認識。它的特色甜圈經常更換，其中烤椰子和巧克力軟糖口味給人留下了深刻的印象。縱使店鋪位於市中心外圍，但仍然有不少人會慕名而去。



2. Family Donut



Family Donut的選擇眾多，他們的炸油條因其鬆脆的質地得到不少常客的好評，其中最受歡迎的是其培根楓木棒）。



3. Dochi



Dochi的進駐第一天起就已引起軒然大波，有人喜歡，有人懷疑：這間甜甜圈店為什麼受到那麼多人的喜愛？總部位於奧蘭多的品牌，把混合麻糬風味的甜圈在今年帶到唐人街國際區（位於宇和島町的美食廣場內）。糯米耐嚼的口感，玩味十足的口味，讓它瞬間成為吃貨的新寵兒！



4. Mighty-O Donuts



Image/ Mighty-O Donuts

這家崇尚素食主義的甜甜圈店現在有五個地點，全都有機生產的環保食品，例如檸檬罌粟籽和法式吐司（成分經認證是有機的）。 這間咖啡廳也將所有無法售出的食物捐贈給無家可歸者並支持當地學校。



5. Donut Factory



這間甜甜圈「工廠」的餅乾甜甜圈三明治一推出，已成為網紅爭相去拍照的甜點店之一。香脆的餅乾包圍著軟綿綿又色彩繽紛的甜圈，可說是一次過滿足了視覺和味覺的願望！



6. The Original Bakery



Image/The Original Bakery

這間家庭式經營的老店始於1936年，每天出產各種麵包、餅乾、丹麥酥皮甜點：星期三是法式炸油條，星期五是蘋果醬甜甜圈，星期四和星期六是酪乳甜甜圈。



7. Despi Delite Bakery



這家店在比肯山（Beacon Hill）服務了超過20年，櫥窗內盡是各種菲律賓糕點，它的甜甜圈也融了菲律賓的風味，例如紫色豆子味。當然不少得經典的糖卷，老式巧克力甜圈和楓木條（帶有或不帶有培根）。



8. Raised Doughnuts



Raised Doughnuts的甜甜圈選擇獨特，可以找到麻糬、伯爵茶和咖啡炸油條的口味。它的風味每個月都會輪換一次，每天都有很多人特意提早到達，因為一旦商店售罄，他們當天就會關門。



9. Rodeo Donut



Rodeo Donut不僅出售美麗的奶油蛋捲麵團，還不時推出大膽口味配搭的甜甜圈：羅望子和鷹嘴豆味，魚子醬和奶油味，以及黑莓香醋味。



10. Daily Dozen Doughnut Co



以迷你甜甜圈以聞名的Daily Dozen Doughnut Co位於派克市場內，它用上老式的甜甜圈機器人，一袋袋香噴熱辣的甜甜圈就送到你的手上。

