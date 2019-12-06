劉雅麗 莫少康 麗花皇宮的約會 特邀「王牌歌星」曉華助陣演出 經典金曲 場面火爆 掌聲不斷

（晶晶報導）劉雅麗的「我和春天有個約會」， 11月3日（星期日），下午4時至6時， 由雲豹娛樂公司與Snoqualmie 賭場聯合製作。勁歌熱舞，唱響金曲，情懷永存。兩個小時的演唱會，將觀眾帶到90年代的麗花皇宮。舞台燈光特技重現當年夜總會舞台效果。片片紙碎花在會場上空飄落，祝賀演唱會圓滿成功。

演唱會

劉雅麗「舞台劇天后」當晚演唱多首梅姐的歌：《萬珠沙華》、《夢伴》、《冰山大火》，雖然梅艷芳已離開我們，但她傳奇的一生，至今仍影響著我們，她還唱出經典金曲《上海灘》、以及她的首本名曲《我和春天有個約會》等等，令觀眾聽得如痴如醉。

特邀嘉賓包曉華與劉雅麗合唱的《偷偷摸摸》，還有清唱黃梅調的《訪英台》，她的唱功，令在場的觀眾喝采聲不斷。

「名嘴」莫少康鳳凰衛視主播，當晚與觀眾互動場面熱情高漲，既送玫瑰，又唱情歌，觀眾群情激昂。他唱了多首歌曲：《餓狼傳說》、《相依為命》、《一起走過的日子》等等。他在西雅圖的演出大鑊好評。

星光下的故事

我和司徒美寶(Seto Mipo)及她的演唱會團隊，在Ikiiki Sushi Asian and Japanese Cuisine與劉雅麗、她的媽媽曉華姐、莫少康相聚，得到東主的盛情款待，一杯暖暖的日本米酒論盡人生。

劉雅麗

劉雅麗在《我和春天有個約會》中扮演姚小蝶一角，在電影和舞台劇均獲獎項。1992年，獲第二屆香港舞台劇最佳女主角獎。1994年，獲第14屆香港電影金像獎最佳新演員獎。其電影原聲大碟亦衝破白金銷量。2003年和2004年連續兩年獲提名香港舞台劇最佳女主角。對她來說，表演比獎項更為重要，獎項對父母才是最開心，或許，這就是望子成龍的原因吧。

當年，曉華姐經常應邀到香港無線電視台（TVB）的「歡樂今宵」節目演出。劉雅麗在娛樂圈耳染目濡中長大，小時候她長得胖胖的很可愛，沈殿霞非常喜歡她，所以她是肥姐的契女。

《我和春天有個約會》的編導訪問曉華姐，讓她講述60年代夜總會的故事。幸運地劉雅麗成為該舞台劇、電影版的女主角「姚小蝶」，她太熟悉夜總會的環境，以致她化身成經典中的「姚小蝶」。因為有電影版令身處世界各地的觀眾也可以欣賞到該劇。

我和春天有個約會

1992年，杜國威獲獎學金資助，赴紐約留學一年，攻讀戲劇，期間創作了《我和春天有個約會》，該舞台劇反應震撼。導演高志森決定開拍《我》電影版，向杜國威、古天農買下《我》的劇本，起用香港話劇團原班人馬的四位女演員（劉雅麗、蘇玉華、羅冠蘭、馮蔚衡）擔綱演出，從舞台演到大銀幕，並以舞台劇原汁原味的方式呈現給觀眾。高志森為了將舞台劇《我》，搬上大銀幕，四處奔波尋找投資者，由於沒有大卡士明星，找不到投資者。結果，他用二百多萬港幣，把自己的房子押給銀行，他自資開拍電影《我》，拍攝大約用了十幾天，上映後，該影片大獲好評，收得二千幾萬港幣的票房。繼後高志森改編成電視劇、舞台劇《麗花皇宮》。時至今天，此劇仍成為經典中的經典。

演藝學院

17歲她進入香港演藝學院表演系，主要是話劇為主。進入戲劇學院的四年中，讓她了解到每個劇作家的背景，從而令她分清是非黑白，擴闊視野，待人接物，不卑不亢的性格。

她曾經懷疑自己是否適合話劇演員。她第一年做的表演練習，由於不符合要求，被毛俊輝老師連停三次，她開始懷疑自己是否有天份從事演藝工作。她心想：現在才第一年，還有三年時間學習，想到這裡她淚流滿面。她跑去問鍾景輝老師，鍾景輝說：「我當時在耶魯大學讀戲劇的時候，也不知道自己的前途，更不知道，畢業後，是否找到工作。」或許，這就是一個無形的鼓勵，讓她留下來，繼續完成她的夢想。

熱愛舞台

她享受現場表演的感覺，因為與觀眾的溝通最直接，情緒也非常連貫。她很感恩，她出道至今，有一部令觀眾忘不了的《我》，而劇中的每首歌曲都令她愛不釋手，每次的現場演繹，心中的情感都不一樣，她百唱不厭。

明年6月30日，她將自資在香港大會堂與母親包曉華開演唱會。60年代香港大會堂曾是一線歌星開演唱會之地，所以很有歷史紀念價值。

包曉華

香港音樂人協會副主席、創會執委及司庫。60年代，她是紅極一時的夜總會歌星，擅長唱英文歌和黃梅調。

1970年曉華姐參與電影幕後代唱，1974年加入無線電視綜藝節目「歡樂今宵」為基本歌星。

曉華姐是劉雅麗之母，1992年在《我》擔任歌唱指導，她曾在多部電視劇、電影綜藝節目中亮相。

莫少康

提到「名嘴」莫少康，大家會很自然與他的哥哥莫少聰連在一起，他笑說：自己的名字有五個字「莫少聰弟弟」，很多人將他和莫少聰混淆，甚至叫他「聰仔」。80年代，莫少聰的演藝事業紅遍東南亞。用莫少康的話來說，莫少聰既像半個父親，又是他的偶像。哥哥在外工作，他很難有機會與哥哥聊天，了解哥哥的日常生活，只能從報紙、雜誌才知道。

莫少聰對他日後日後從事演藝生涯也有一定的影響。他小時候性格內向，不善言談，卻很喜歡看電影；長大後，性格變得開朗，伶牙俐齒。莫少聰了解他的愛好，買了影視會的電影票，讓他隨意觀看電影。年少時，每次莫少康看電影，很留意導演的拍攝手法，怎樣令劇情打動觀眾，假如有機會自己拍電影，會用怎樣的方式去拍攝？從那時開始，萌生他成為導演的願望。

他在三藩市讀大學，主修電腦課程，覺得容易找到工作，但事與願違，畢業也意味着失業。後來三藩市廣播電台招人，從而加入電台，進入娛樂圈，他當過做主持、司儀、監製、錄音、剪片，以及廣告和電影配音等工作。2014年，他加入鳳凰衛視，擔任時事節目，新聞主播、訪問節目，星光變幻、藝人訪問等。

他希望在鳳凰衛視可以做更多可塑性的節目如：飲食和旅遊節目。現在科技發達，手機拍出來的效果也不錯，希望有一天他可以實現當導演的夢想，展翅高飛。

司徒美寶

金牌製作人司徒美寶被《我和春天有個約會》當中的角色和歌曲打動。十幾年前，她很渴望有一天可以邀請劉雅麗來西雅圖演出。她感激曉華姐的牽引，終於令她夢境成真。此次她還特邀莫少康和曉華姐加盟演出，為西雅圖觀眾呈獻一台精彩的演出。