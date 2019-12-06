時間中行走，從不曾放慢腳步。路程太過遙遠，總來不及停留。青春的汗水，流淌著生命的意義。苦澀的經歷，終究會變成甜蜜的回憶。醒來吧，正是青春奮鬥時；奔跑吧，有夢就去追逐；奮鬥吧，奮鬥的青春，她最美麗！

青春是一場盛世的繁華，願不傾城，不傾國，只傾你我所有。青春，她就該有青春的模樣；青春，她就該有青春的豪邁。是我們的就去追逐，不是我們的依然能夠爭取。因為，年輕，她就是我們的財富；年輕，她就是我們的力量。年輕，她就需要我們不斷充實自我；年輕，她就需要我們勇敢大膽的面對。看，征程重重，夢想依在，我們就要永不言敗，奮力飛翔！

生命不長，不容虛度。走自己的路，做最好的自己。但我們要清楚的知道，人生她其實就是一場我們自己與自己的較量。這所有的努力，不是為了讓別人覺得你了不起，而是為了能讓我們自己打心眼兒裡看得起自己；這所有的努力，不是為了讓別人覺得你贏得了無尚的榮光，而是為了能讓我們自己的腳丫兒踩著人生這條路能夠走的更遠更穩；這所有的努力，不是為了讓別人覺得你現在的狀態很好，而是為了能讓我們自己一生都這樣無怨無悔的走過。那麼，此刻，年輕的我們，熱血滿膛豪情萬丈的我們，還有什麼理由不去努力，不去奮鬥呢？

太陽每天都在升起，每天都是嶄新的一天。未來，屬於我們自己。人生這條路上，唯有我們自己才能給自己最大的安全感。那麼，既然改變不了過去，就努力改變自己未來。奮鬥的同時，就請不要太在乎自己的過去，不要太在意身旁的一些耳語。因為別人再好，也是別人。自己再不堪，也是自己，這獨一無二的自己。生活，她從來不會虧欠每一個努力向上的人，未來所有的幸運都是這過往努力的積攢。

時代如要拋棄你，絲毫都不會打招呼。在這個新世界，現在已不是大魚吃小魚，而是快魚吃慢魚。天上她不可能掉餡餅，這生活也不是在等待中求生存，而是要學會在風雨中跳舞。這人生的奔跑不是在於瞬間的爆發，而取決於途中的堅持。那麼，也請你在奮鬥時，不管路程有多麼遙遠，歷經有多麼慘澹，都不要忘了自己答應要做的事，都不要忘了自己這那份最初的心。但也應清醒的意識到，只有一味的奮鬥精神是不夠的，我們還應需要在心中果敢大聲的告訴我們自己，「我，一定行！」我們還需要分析自己的現狀，分清自己現在處於什麼位置，到底具備什麼樣的能力，如何一步步在「逆境中求生存」怎樣突破自己、超越自己。那麼，在奮鬥的同時，我們還應需要從客觀和自身角度出發，強化我們自己成功的經驗，不斷增強我們自信心的指數，樹立我們這一定贏的感念，進而深層次認識我們自己，提升我們自己，堅定我們自己，漸而讓我們在面對困難時，更堅強，更勇敢，更樂觀。

求人不如求己。幹好自己的事，走好自己的路。時光是打開了就關不上的門，人生她更不容從頭來過。你打開不一樣的窗，就會看到不一樣的風景。因為，這世上根本就沒有什麼救世主，一切都得靠我們自己，這完美的生活同樣需要我們自己去營造。那麼，請收起你的脆弱，堅強的活出自己。無事心不空，有事心不亂。行勝於言，心動不如行動。不是每個人都能成為自己想要的樣子，但我們每個人都可以努力成為自己想要的模樣。那何不讓我們把別人的阻力變成助力，把別人的幫助化成動力，自己的前途自己把握，心中蘊一抹陽光，胸膛藏一片海洋，充滿自信，充滿無限風光，不甘平庸，不甘寂寞，我們自己奮力飛翔呢？

奮鬥的人生她最現實，生活她最真實。命運握在我們自己手中，我們每個人都是自己未來的主宰者。因為唯有奮鬥才能讓我們人生少些遺憾，少些悲涼，少些無奈，至少我們可以做到問心無愧。同樣，這人生她沒有太晚的開始，一切都剛剛好。那麼，奮鬥時，我們也應該給我們自己更多的鼓勵，更多的寬容，去欣賞我們自己，豐富我們自己，取悅我們自己。

沒有什麼是不可以的，改變就趁現在。樹苗它瘋狂的生長，因為她懂得根莖每向縱深處延伸一寸，它被狂風推倒的危險就弱了一分。我們每天前進一點點，離成功的夢想就更近了一步。那麼，請你在身心疲憊的時候，閉上眼睛深呼吸，默默的告訴自己應該勇敢地堅持住，妥妥的叮嚀自己並不比別人缺什麼，只要堅持不懈努力奮鬥下去，我們同樣會擁有他人羡慕的成功人生，我們同樣會擁有他人憧憬的美好生活，命運掌握在我們自己的手中，未來由我們自己來把控。我們的美好未來，關於明天的一切，她得後天才知道。因為，每個今天都是往後日子裡最年輕的一天，這一刻都是以後歲月裡的起始。那麼，此刻，我們還有什麼理由不開始自己的奮鬥、不開始自己的改變，讓奮鬥與改變轉身成為我們自己華麗的人生呢？

不為模糊不清的未來擔憂，只為清清楚楚的現在努力。窗外，你瞧，陽光正好，微風正撩。美好的一天，從努力開始。人這一生，雖無法重來，但可以有無數個新的一天，而每一天，都可以是一個新的開始。未來的每一天，也都有機會讓自己活成自己想要的樣子。那麼，在每一個充滿期望的清晨，請告訴我們自己，努力就能遇見我們更好的自己；在每一個充滿希望的清晨，請告訴我們自己，努力總能遇見我們更好的自己。只有保持拼搏奮鬥的姿態，才能證明生命的存在。努力的人生最好，奮鬥的青春最美麗！